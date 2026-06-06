Street Fighter 6 dévoile les combattants de son Année 4, qui sonne comme une Avalanche de fraîcheur

L'Année 4 de SF6, avec une invitée très attendue





C'est littéralement devenu une tradition des dernières éditions du Summer Game Fest Live, Capcom en profite à chaque fois pour y dévoiler la prochaine année de contenu de Street Fighter 6 en termes de personnages jouables. À M. Bison, Terry Bogard, Mai Shiranui et Elena pour l'Année 2 avaient succédé Sagat, Crimson Viper, Alex et Ingrid pour l'Année 3. C'est d'ailleurs cette dernière qui introduit les nouveaux venus prévus dans les 12 prochains mois, et ce terme n'aura jamais été aussi juste ! La rumeur persistante de ces derniers mois est ainsi officialisée et n'aurait pas pu mieux tomber avec l'arrivée de Final Fantasy VII Revelation, qui a été révélé sur scène dans la foulée.

Quatre combattants entièrement inédits





Oui, Tifa Lockhart de Final Fantasy VII va bel et bien devenir jouable, elle qui se prête particulièrement bien aux affrontements au corps à corps. Pour l'accompagner, ce sont des visages presque tous inconnus que dévoile cette bande-annonce animée. En effet, Yasmine et Arjun font ici leur première apparition publique, tandis que Bosch est lui certes familier, mais deviendra donc jouable pour la toute première fois. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit du deuxième protagoniste du mode World Tour, rival de notre avatar. Ironiquement, Capcom a décidé d'arrêter d'ajouter des histoires à cette composante du jeu, Ingrid étant la dernière.

Yasmine (3 août 2026) , une lycéenne originaire des Philippines, se joint au combat pour retrouver son frère disparu depuis longtemps. Malgré son attitude timide et douce, Yasmine rayonne de confiance dès qu'elle virevolte à toute vitesse autour de ses adversaires.

, une lycéenne originaire des Philippines, se joint au combat pour retrouver son frère disparu depuis longtemps. Malgré son attitude timide et douce, Yasmine rayonne de confiance dès qu'elle virevolte à toute vitesse autour de ses adversaires. Arjun (automne 2026) utilise une capacité pulmonaire extraordinaire combinée à une respiration yogique pour libérer une puissance explosive grâce à ses techniques uniques de « Bare-knuckle Yoga ». Alors qu'il travaillait comme policier en Inde, Arjun a été accusé d'avoir tué un collègue et vit désormais en fuite tout en recherchant le véritable coupable.

utilise une capacité pulmonaire extraordinaire combinée à une respiration yogique pour libérer une puissance explosive grâce à ses techniques uniques de « Bare-knuckle Yoga ». Alors qu'il travaillait comme policier en Inde, Arjun a été accusé d'avoir tué un collègue et vit désormais en fuite tout en recherchant le véritable coupable. Tifa (début 2027) est une pratiquante hautement qualifiée des arts martiaux Zangan-ryu et membre du groupe de résistance Avalanche. Au cours de son périple avec ses compagnons, elle est transportée de manière inattendue dans un autre monde où elle rencontre de nouveaux combattants avec lesquels elle tisse des liens. Tifa excelle dans le combat rapproché, combinant des techniques d'arts martiaux avec des pouvoirs uniques appelés « Abilities ».

est une pratiquante hautement qualifiée des arts martiaux Zangan-ryu et membre du groupe de résistance Avalanche. Au cours de son périple avec ses compagnons, elle est transportée de manière inattendue dans un autre monde où elle rencontre de nouveaux combattants avec lesquels elle tisse des liens. Tifa excelle dans le combat rapproché, combinant des techniques d'arts martiaux avec des pouvoirs uniques appelés « Abilities ». Bosch (printemps 2027) a quitté son pays natal, Nayshall, pour rechercher le véritable sens de la force et finit par remporter le tournoi sacré d'arts martiaux. Ses voyages l'ont conduit à Metro City où il s'est entraîné sous la houlette de Luke afin d'intégrer des méthodes de combat modernes aux techniques ancestrales de la foi guerrière de Nayshall.

Le directeur Takayuki Nakayama a également partagé des artworks de ce quatuor. Quant au fait que Yasmine ne sorte pas avant août, rappelons que l'EVO 2026 a cette année lieu fin juin, ce qui a pu contribuer à chambouler le calendrier.

Détails de commercialisation de l'Année 4





L'éditeur ne perd pas de temps, puisqu'il a déjà mis en vente le Year 4 Character Pass et sa déclinaison Ultimate. Oui, c'est légèrement moins cher que les précédents, mais il n'y a plus aucun stage inclus...

Year 4 Character Pass - 29,99 € 4 personnages supplémentaires (Yasmine, Arjun, Tifa, Bosch).

4 couleurs supplémentaires : Couleurs 3 à 10 pour la tenue 1.

Bonus : 3 000 Drive Tickets. Year 4 Ultimate Pass - 44,99 € Contenu du Year 4 Character Pass.

4 tenues supplémentaires : Tenue 2 (inclut les couleurs 1 à 10).

4 tenues supplémentaires : Tenue 3 (inclut les couleurs 1 à 10).

Bonus : 5 800 Drive Tickets.

L'édition de base de Street Fighter 6 est vendue 35,99 € chez Gamesplanet sur PC.