Street Fighter 6, Ingrid arrive bientôt avec ses pouvoirs lumineux

Capcom continue d’enrichir Street Fighter 6 avec l’arrivée prochaine d’Ingrid, attendue pour le 28 mai 2026 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC via Steam et Nintendo Switch 2. La combattante viendra conclure l’Année 3 du jeu avec un profil bien différent des figures les plus classiques de la série. Cette annonce s’accompagne d’une nouvelle bande-annonce mettant en avant ses attaques lumineuses, sa mobilité et sa capacité à désorienter ses adversaires.

Ingrid n’est pas une parfaite inconnue pour les amateurs de l’univers Capcom. Le personnage est notamment apparu dans Capcom Fighting Evolution et Street Fighter Alpha 3 MAX, où elle s’est déjà distinguée par une aura très particulière. Son retour dans Street Fighter 6 permet à Capcom de remettre en avant une combattante plus rare, associée à une esthétique presque magique et cosmique. Ses pouvoirs solaires et son apparence très marquée devraient la rendre immédiatement identifiable au sein de la galerie de combattants.

Côté gameplay, Ingrid semble miser sur le contrôle de l’espace et la perturbation du rythme adverse. Ses projectiles lumineux devraient lui permettre de maintenir la pression à distance, tandis que ses téléportations rapides pourraient ouvrir des phases de mix-up difficiles à anticiper. Son kit semble calibré pour dicter le tempo du combat, forcer l’erreur et créer des ouvertures là où l’adversaire pense reprendre l’avantage. Dans un jeu aussi centré sur la gestion du Drive, ce type de mobilité pourrait devenir un outil précieux pour surprendre, esquiver une tentative de pression ou relancer une offensive après une phase de neutral.

Ingrid viendra fermer la marche de l’Année 3, après Sagat, C. Viper et Alex, qui ont précédé son arrivée au fil de cette saison de contenus additionnels. Les joueurs possédant le Year 3 Character Pass ou le Year 3 Ultimate Pass pourront accéder au personnage à son lancement, tandis que les autres devraient pouvoir l’obtenir séparément. Son arrivée devrait aussi s’accompagner de costumes dédiés, dont une tenue alternative inspirée de ses précédentes apparitions.

Reste à voir comment Ingrid trouvera sa place dans l’équilibre compétitif de Street Fighter 6. Son mélange de projectiles, de déplacements instantanés et d’attaques lumineuses peut rapidement devenir redoutable si ses options défensives et offensives sont bien calibrées. La vraie question sera de savoir si cette combattante imprévisible pourra s’imposer sans devenir trop difficile à lire dans les affrontements en ligne.

Avec Ingrid, Capcom termine donc l’Année 3 de Street Fighter 6 sur un choix singulier. Plutôt que de se limiter aux visages les plus attendus de la licence, l’éditeur remet en lumière une combattante plus atypique, capable d’apporter une identité visuelle forte et une approche de combat différente. Les joueurs pourront la découvrir dès la fin du mois.