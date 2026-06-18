Street Fighter 6 : Yasmine nous fait découvrir l'Eskrima dans sa percutante bande-annonce de gameplay

Du gameplay pour la tournoyante Yasmine





Comme chaque année, nous avons pu découvrir lors du Summer Game Fest Live le roster des combattants à venir dans Street Fighter 6. En dehors de la collaboration avec Square Enix qui permettra de jouer avec Tifa, les trois autres personnages seront entièrement inédits, avec pour commencer la jeune Yasmine, attendue le 3 août prochain pour les acheteurs du Year 4 Character Pass ou du Year 4 Ultimate Pass. Puisqu'il n'y aura plus de contenu lié au mode World Tour, Capcom ne perd pas de temps et a donc diffusé cette nuit sa bande-annonce de gameplay, de quoi exciter la communauté.

Lore et techniques de cette nouvelle arrivante





Yasmine vient donc tout droit des Philippines où elle a appris les techniques d'Eskrima auprès de son grand-père. Il s'agit d'un art martial utilisant en partie des armes, dont le karambit utilisée par notre amie du jour, qu'elle avait rangé à la suite de la disparition de son frère, avant que des vidéos d'un mannequin français la poussent à tenter de le retrouver. Bon, le communiqué de presse français est au masculin, mais il n'y aurait rien de surprenant à ce qu'il s'agisse en réalité de Manon, notre représentante nationale dans l'univers de Street Fighter.

En termes de tenues, celle de base est son habit d'Eskrima, tandis que le Costume 2 fait office d'uniforme scolaire, une thématique décidément à la mode en ce moment. Pour obtenir ce dernier, il faudra remplir sa jauge dans le mode Arcade d'Avatar ou alors passer à la caisse avec des Fighter Coins. Vous pouvez en retrouver de nombreux visuels en page suivante.

Quant à ses techniques, elles sont nommées en philippin et devraient régaler les amateurs de rushdown, en plus de plaire aux fans de Naruto ! Le fait que sa coupe de cheveux et son caractère changent lorsqu'elle perd son serre-tête n'est lui pas passé inaperçu, certains joueurs demandant déjà à ce qu'elle puisse arborer cette apparence en jeu.

Daloy ng Tubig : une attaque rapide au couteau vers l'avant qui permet d'enchaîner ou de prolonger des combos.

: une attaque rapide au couteau vers l'avant qui permet d'enchaîner ou de prolonger des combos. Alon : une attaque qui fait suite à Daloy ng Tubig, dans laquelle Yasmine lance une série de coups qui se termine différemment selon la puissance utilisée ; les coups réussis placent Yasmine dans un état de puissance accrue (mode Bayani).

: une attaque qui fait suite à Daloy ng Tubig, dans laquelle Yasmine lance une série de coups qui se termine différemment selon la puissance utilisée ; les coups réussis placent Yasmine dans un état de puissance accrue (mode Bayani). Talim ng Hangin : Yasmine effectue une pirouette vers l'avant avec un balayage bas qui permet soit de réduire la distance avec ses adversaires, soit de les inciter à attaquer en fonction de la puissance utilisée ; les coups réussis la font passer en mode Bayani.

: Yasmine effectue une pirouette vers l'avant avec un balayage bas qui permet soit de réduire la distance avec ses adversaires, soit de les inciter à attaquer en fonction de la puissance utilisée ; les coups réussis la font passer en mode Bayani. Mukha ng Langit : Yasmine effectue un saut périlleux avant qui peut déstabiliser ses adversaires avec soit un coup vers l'avant, soit un coup arrière tournoyant la tête en bas.

: Yasmine effectue un saut périlleux avant qui peut déstabiliser ses adversaires avec soit un coup vers l'avant, soit un coup arrière tournoyant la tête en bas. Lipad ng Agila : une attaque à coups multiples où Yasmine s'élance dans les airs dans une rafale de coups de pied.

: une attaque à coups multiples où Yasmine s'élance dans les airs dans une rafale de coups de pied. Pangil sa Likuran : un projectile tourbillonnant qui fend l'air à des vitesses variables, permettant à Yasmine de poursuivre et de mettre son adversaire à découvert.

: un projectile tourbillonnant qui fend l'air à des vitesses variables, permettant à Yasmine de poursuivre et de mettre son adversaire à découvert. Hiwa ng Kalangitan : le Super Art de niveau 1 de Yasmine consiste à projeter son adversaire en l'air d'un coup de pied, puis à le projeter violemment au sol avant de passer en mode Bayani.

: le Super Art de niveau 1 de Yasmine consiste à projeter son adversaire en l'air d'un coup de pied, puis à le projeter violemment au sol avant de passer en mode Bayani. Nakatagong Lakas : pendant le Super Art de niveau 2 de Yasmine, elle concentre son énergie pour obtenir un boost temporaire qui lui permet d'utiliser des coups spéciaux tout en restant en mode Bayani. Elle peut également utiliser Linya ng Liwanag pendant ce Super Art, ce qui lui permet de se faufiler derrière un adversaire et de l'attaquer dans le dos.

: pendant le Super Art de niveau 2 de Yasmine, elle concentre son énergie pour obtenir un boost temporaire qui lui permet d'utiliser des coups spéciaux tout en restant en mode Bayani. Elle peut également utiliser Linya ng Liwanag pendant ce Super Art, ce qui lui permet de se faufiler derrière un adversaire et de l'attaquer dans le dos. Pamumukadkad ng Sampaguita : le Super Art de niveau 3 de Yasmine, au cours duquel elle fait tournoyer un adversaire et accumule de l'énergie avant de le pulvériser dans une attaque sans merci.

En plus de Yasmine, l'ensemble du jeu profitera d'ajustements en termes d'équilibrage du roster à son arrivée.

Au passage, notez que Street Fighter 6 sera jouable sur le stand de Capcom à la gamescom 2026 fin août, avec diverses activités d'e-sport prévues autour du jeu.

Si le Year 4 Character Pass vous intéresse et que vous jouez sur PC, il est vendu 26,99 € chez Gamesplanet.