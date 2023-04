Street Fighter : une grosse société de production récupère les droits d'adaptation en films et séries

Entre le très kitsch Future Cops hongkongais de 1993, le nanar Street Fighter - L'ultime combat de 1994, l'oubliable Street Fighter: Legend of Chun-Li de 2009 et des projets animés qui n'ont pas marqué les esprits, les jeux de combat de Capcom n'ont pas encore leur adaptation de référence. Il se pourrait que de nouvelles tentatives aient lieu dans les années à venir, car une grosse société de production vient d'en récupérer les droits pour le cinéma et la télévision, qui n'étaient visiblement plus détenus par personne d'autre que Capcom lui-même.

Il s'agit de Legendary Pictures, à qui nous devons Dune, Godzilla, The Dark Knight, mais aussi Warcraft : Le Commencement, Détective Pikachu et bientôt le live-action Gundam pour Netflix. La société va collaborer de près avec Capcom pour développer de nouveaux projets de films ou de séries : quant à savoir si nous aurons du long-métrage de la trempe d'Uncharted, de la série live-action façon The Last of Us ou de l'animation sur SVOD comme Tekken: Bloodline, seul l'avenir nous le dira.

