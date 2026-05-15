Subnautica 2 dépasse déjà les 2 millions de ventes en seulement 12 heures

Subnautica 2 vient de réussir un lancement particulièrement solide. Unknown Worlds annonce que sa nouvelle aventure de survie sous-marine a dépassé les 2 millions d’exemplaires vendus dans le monde en seulement 12 heures après sa sortie. Une performance qui confirme l’intérêt massif des joueurs pour cette suite, déjà installée en tête du classement mondial des meilleures ventes sur Steam dans de nombreux pays.

Le succès ne se limite pas aux ventes, puisque l’activité des joueurs atteint elle aussi un niveau très élevé. D’après les chiffres communiqués, Subnautica 2 a dépassé les 651 000 joueurs simultanés sur Steam, Epic Games Store et Xbox. Sur Steam uniquement, le titre a atteint un pic de plus de 467 000 joueurs connectés en même temps. Un résultat d’autant plus notable qu’il représenterait environ neuf fois le record historique de joueurs simultanés enregistré par le premier Subnautica, sorti en 2018.

L’accueil public semble également suivre cette dynamique. Subnautica 2 affiche actuellement une évaluation « Très positive » sur Steam, avec 92 % d’avis favorables. Les joueurs saluent notamment la qualité des environnements sous-marins rendus possibles par l’utilisation de l’Unreal Engine 5, l’arrivée d’un mode coopératif optionnel à quatre joueurs, les systèmes de survie et de fabrication, ainsi que la dimension narrative de cette nouvelle aventure extraterrestre.

La popularité du jeu se mesure aussi sur les plateformes de diffusion en direct. Sur Twitch, Subnautica 2 a atteint un pic de plus de 413 000 spectateurs simultanés, ce qui lui a permis de se classer numéro 1 toutes catégories confondues. Sur YouTube Live, le jeu a aussi dépassé les 109 000 spectateurs simultanés en pic, en prenant la première place dans la catégorie jeu vidéo. Un démarrage médiatique qui renforce encore la visibilité du titre durant ses premières heures d’exploitation.

Développé par Unknown Worlds, studio fondé par Charlie Cleveland et Max McGuire, Subnautica 2 est présenté comme la suite officielle de la série Subnautica. La franchise s’est imposée au fil des années comme une référence de la survie en milieu sous-marin, avec plus de 18,5 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Cette suite prend place sur une nouvelle planète extraterrestre et mise sur de nouveaux écosystèmes, une réalisation modernisée et une exploration plus ouverte aux joueurs souhaitant partager l’expérience.

La grande nouveauté de cet épisode reste l’arrivée de la coopération, une première pour la série. Les joueurs peuvent désormais survivre, explorer, construire et progresser ensemble jusqu’à quatre, tout en conservant la possibilité de vivre l’aventure en solo. Ce choix permet à Subnautica 2 d’élargir son public sans renier les bases de la licence, centrées sur la découverte, la tension, la progression et la fascination pour les profondeurs inconnues.

Subnautica 2 est désormais disponible sur Steam, Epic Games Store et Xbox, incluant les consoles Xbox Series X|S et le PC. Après un démarrage aussi rapide, il reste maintenant à voir si le titre parviendra à maintenir cette dynamique sur la durée, notamment grâce aux retours de la communauté, aux futures mises à jour et à l’évolution de son contenu.