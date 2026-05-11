Subnautica 2 dépasse les 5 millions de wishlists avant son lancement en accès anticipé

Subnautica 2 n’est pas encore disponible, mais son voyage commence déjà très fort sur Steam. Unknown Worlds annonce que son jeu de survie sous-marine a dépassé les 5 millions de wishlists avant son lancement en accès anticipé, prévu le 14 mai 2026 à 17h. Un indicateur important pour cette suite très attendue, qui devra maintenant transformer cette curiosité en véritable adhésion une fois entre les mains des joueurs.

Le studio précise également que les préachats et les pré-téléchargements débutent ce 11 mai à 17h sur Steam. L’objectif est simple, permettre aux joueurs de se lancer immédiatement dans l’exploration dès l’ouverture de l’accès anticipé. Pour une production très suivie comme Subnautica 2, cette phase sera aussi un moment clé, puisque les premiers retours de la communauté devraient accompagner l’évolution du jeu dans les mois à venir.

Cette annonce intervient après la diffusion du “First Dive Showcase”, un événement organisé par Unknown Worlds sur Twitch, YouTube et Steam. Le rendez-vous a attiré une large audience, avec un pic de 70 000 spectateurs en simultané. Le studio y a présenté plusieurs aspects importants du projet, notamment sa direction artistique, ses systèmes de jeu, ses véhicules et ses nouvelles possibilités de construction de base.

Les extraits de gameplay ont notamment mis en avant un rendu sous-marin amélioré grâce à l’Unreal Engine 5, avec un éclairage plus travaillé et des environnements pensés pour renforcer l’immersion. Le jeu introduira aussi un système d’adaptation environnementale, permettant au joueur de faire évoluer son corps afin de survivre à des conditions changeantes. À cela s’ajoutent des constructions de bases étendues, de nouveaux véhicules sous-marins et des rencontres avec d’imposantes créatures des profondeurs.

Ted Gill, PDG d’Unknown Worlds, s’est réjoui de l’enthousiasme autour de ce lancement en accès anticipé, tout en rappelant l’importance des retours des joueurs dans la construction du projet. Cette logique reste cohérente avec l’ADN de la série, qui s’est largement développée au contact de sa communauté.





Développé par Unknown Worlds, studio fondé par Charlie Cleveland et Max McGuire, Subnautica 2 est présenté comme la suite officielle de la franchise Subnautica. L’équipe est également connue pour la franchise Natural Selection et le jeu de stratégie Moonbreaker. Le jeu prendra place dans un nouveau monde extraterrestre et proposera de nouveaux écosystèmes, des visuels améliorés et une nouveauté majeure pour la série, la possibilité de jouer jusqu’à quatre en coopération. L’exploration et la survie pourront donc cette fois être vécues seul ou en groupe, ce qui pourrait modifier sensiblement le rythme de l’expérience.

La série Subnautica dispose déjà d’un solide historique. Selon Unknown Worlds, elle s’est écoulée à plus de 18,5 millions d’exemplaires dans le monde. Avec plus de 5 millions de wishlists avant même son arrivée en accès anticipé, cette suite part donc avec une base d’attente considérable. Reste désormais à voir comment le contenu proposé au lancement sera accueilli, et jusqu’où le studio pourra faire évoluer cette nouvelle aventure sous-marine avec sa communauté.

Subnautica 2 sera disponible en accès anticipé le 14 mai 2026 à 17h sur Steam. Les pré-téléchargements sont proposés en amont du lancement, tandis que le “First Dive Showcase” peut être retrouvé sur les chaînes officielles de Subnautica.