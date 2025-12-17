Sucker Punch Productions (Ghost of Yōtei) : un gros changement de direction pour l'avenir du studio

Une page se tourne pour Sucker Punch





Récemment, Ghost of Yōtei a accueilli sa mise à jour 1.1 ajoutant notamment un New Game+. Son studio Sucker Punch Productions ne compte évidemment pas s'arrêter là et proposera en 2026 Ghost of Yōtei Legends. Au-delà de ça, nous ne connaissons pas les plans du studio, mais ce qui désormais sûr, c'est qu'ils se feront sans Brian Fleming, l'un de ses multiples cofondateurs et actuel dirigeant, qui a décidé de passer le flambeau. Fondé à Bellevue en 1997, l'entité ayant également à son actif Rocket: Robot on Wheels, les trois premiers Sly Racoon et les inFAMOUS va ainsi débuter un nouveau chapitre comme indiqué sur le site de Sony Interactive Entertainment.

Une nouvelle génération aux commandes





À partir du 1er janvier, ce sont Jason Connell (co-directeur créatif de la licence Ghost) et Adrian Bentley (directeur technique) qui vont ainsi succéder à Brian Fleming à la tête du studio, après une transition qu'il a préparée cette année. Comme avec Insomniac Games en janvier dernier et d'une certaine manière la direction même de SIE, il apparaît que les structures de ces sociétés évoluent pour ne plus avoir un pouvoir décisionnel centralisé, mais une direction composée de plusieurs experts dans leur domaine.

Quoi qu'il en soit, Sucker Punch Productions va continuer de proposer des expériences axées sur leur personnage principal. De plus, il est précisé que Nate Fox continuera d'exercer son rôle de co-directeur créatif.

Si Ghost of Yōtei vous intéresse, il est actuellement disponible à 60,90 € chez Leclerc et sur Amazon.