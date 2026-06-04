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Summer Game Fest vignette 04 06 2026

Summer Game Fest Live 2026 : suivez cette grosse conférence de juin ce vendredi soir, plusieurs projets déjà attendus

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Source: Summer Game Fest

La longue et désormais traditionnelle présentation de cette période estivale est imminente, voici tout ce qu'il faut savoir.

Date et heure du SGF Live 2026

Après un State of Play particulièrement marquant, le prochain rendez-vous majeur qui sera scruté par les joueurs du monde, c'est évidemment le Summer Game Fest Live, la conférence annuelle organisée par Geoff Keighley à cette période. Nous avons rendez-vous ce vendredi 5 juin 2026 à 23h00 pour pas moins de deux heures de présentation en direct depuis le Dolby Theatre d'Hollywood. Pour ne pas changer, il sera suivi du Day of the Devs pour les intéressés.

Un trailer pour exciter les joueurs

Pour ne pas changer, une bande-annonce servant à hyper l'évènement a été mise en ligne. Cela ne veut pas dire que tous les jeux qui y apparaissent seront présents, mais il y a des chances, puisque certains ont d'ores et déjà annoncé y être. À ce sujet, nous y voyons Assassin's Creed Black Flag Resynced, FortniteLords of the Fallen II, 007 First Light, Blood Message, Stranger Than HeavenThe Blood of Dawnwalker, CONTROL ResonantGothic 1 RemakeStar Wars: Galactic RacerStar Wars Zero Company, Clutch et Among Us.

Les projets attendus

Voici pour le moment tous les titres dont la présence a été confirmée :

La rumeur veut également que Final Fantasy VII Remake Part 3, quel que soit son nom final, y aille de sa révélation, puisqu'il sera multiplateforme.

Vous pourrez donc suivre le Summer Game Fest Live 2026 via le flux vidéo ci-dessous ou sur Twitch. Comme l'an dernier, Lucy James sera la co-présentatrice aux côtés de Geoff Keighley.

Live officiel

Si vous cherchez des jeux en promotion sur PC, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Gamesplanet.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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