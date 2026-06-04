Summer Game Fest Live 2026 : suivez cette grosse conférence de juin ce vendredi soir, plusieurs projets déjà attendus

Summer Game Fest Live 2026 : suivez cette grosse conférence de juin ce vendredi soir, plusieurs projets déjà attenduspar Alexandre S.
La longue et désormais traditionnelle présentation de cette période estivale est imminente, voici tout ce qu'il faut savoir.
Date et heure du SGF Live 2026
Après un State of Play particulièrement marquant, le prochain rendez-vous majeur qui sera scruté par les joueurs du monde, c'est évidemment le Summer Game Fest Live, la conférence annuelle organisée par Geoff Keighley à cette période. Nous avons rendez-vous ce vendredi 5 juin 2026 à 23h00 pour pas moins de deux heures de présentation en direct depuis le Dolby Theatre d'Hollywood. Pour ne pas changer, il sera suivi du Day of the Devs pour les intéressés.
Un trailer pour exciter les joueurs
Pour ne pas changer, une bande-annonce servant à hyper l'évènement a été mise en ligne. Cela ne veut pas dire que tous les jeux qui y apparaissent seront présents, mais il y a des chances, puisque certains ont d'ores et déjà annoncé y être. À ce sujet, nous y voyons Assassin's Creed Black Flag Resynced, Fortnite, Lords of the Fallen II, 007 First Light, Blood Message, Stranger Than Heaven, The Blood of Dawnwalker, CONTROL Resonant, Gothic 1 Remake, Star Wars: Galactic Racer, Star Wars Zero Company, Clutch et Among Us.
Les projets attendus
Voici pour le moment tous les titres dont la présence a été confirmée :
- Among Us pour quelque chose de vraiment spécial ;
- Blood Message, l'ambitieux AAA de NetEase (24 Entertainment Lin'an) ;
- Fortnite avec la bande-annonce de gameplay de la Saison 3 : Collecte effrénée du Chapitre Sept qui sera dévoilée par Ben Starr et dont l'évènement Ultime Rupture débutera juste après la conférence ;
- Guild Wars pour une annonce qui pourrait être celle d'un troisième épisode ;
- Soulframe avec un nouveau trailer ;
- Star Wars Zero Company pour un aperçu de gameplay.
La rumeur veut également que Final Fantasy VII Remake Part 3, quel que soit son nom final, y aille de sa révélation, puisqu'il sera multiplateforme.
Vous pourrez donc suivre le Summer Game Fest Live 2026 via le flux vidéo ci-dessous ou sur Twitch. Comme l'an dernier, Lucy James sera la co-présentatrice aux côtés de Geoff Keighley.
Live officiel
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