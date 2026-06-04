Summer Game Fest Live 2026 : suivez cette grosse conférence de juin ce vendredi soir, plusieurs projets déjà attendus

Date et heure du SGF Live 2026





Après un State of Play particulièrement marquant, le prochain rendez-vous majeur qui sera scruté par les joueurs du monde, c'est évidemment le Summer Game Fest Live, la conférence annuelle organisée par Geoff Keighley à cette période. Nous avons rendez-vous ce vendredi 5 juin 2026 à 23h00 pour pas moins de deux heures de présentation en direct depuis le Dolby Theatre d'Hollywood. Pour ne pas changer, il sera suivi du Day of the Devs pour les intéressés.

Un trailer pour exciter les joueurs





Pour ne pas changer, une bande-annonce servant à hyper l'évènement a été mise en ligne. Cela ne veut pas dire que tous les jeux qui y apparaissent seront présents, mais il y a des chances, puisque certains ont d'ores et déjà annoncé y être. À ce sujet, nous y voyons Assassin's Creed Black Flag Resynced, Fortnite, Lords of the Fallen II, 007 First Light, Blood Message, Stranger Than Heaven, The Blood of Dawnwalker, CONTROL Resonant, Gothic 1 Remake, Star Wars: Galactic Racer, Star Wars Zero Company, Clutch et Among Us.

Les projets attendus





Voici pour le moment tous les titres dont la présence a été confirmée :

La rumeur veut également que Final Fantasy VII Remake Part 3, quel que soit son nom final, y aille de sa révélation, puisqu'il sera multiplateforme.

Vous pourrez donc suivre le Summer Game Fest Live 2026 via le flux vidéo ci-dessous ou sur Twitch. Comme l'an dernier, Lucy James sera la co-présentatrice aux côtés de Geoff Keighley.

Live officiel

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