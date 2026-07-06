Switch : l'Europe sera bientôt privée des anciennes consoles de Nintendo et certains de ses accessoires

Un contrecoup prévisible impactant la Switch





Comme nous venons de le relayer, Nintendo doit se plier à la réglementation européenne et va donc progressivement remplacer le modèle actuel de Switch 2 et certains accessoires pour que leur batterie puisse être changée facilement. La décision ne concerne que notre continent et s'accompagne d'une FAQ qui pour certains pourrait faire l'effet d'une douche froide, bien que la décision soit logique sur le long terme. En effet, à partir de février 2027 et l'entrée en vigueur de cette réglementation, Nintendo arrêtera tout simplement de proposer à la vente la Switch (classique, Lite et OLED) en Europe, de même que certains autres accessoires.

Cette décision apparaît comme logique, bien qu'elle puisse énerver. En effet, nous voyons mal la société japonaise investir dans de nouvelles lignes de productions spécifiques à notre territoire pour des consoles en fin de vie dont les ventes sont sur le déclin, d'autant plus que sa remplaçante est rétrocompatible. Avec les stocks déjà produits et encore à venir, il ne devrait pas y avoir de souci à s'en procurer pendant encore un moment. Rappelons que la Switch est sortie en mars 2017, la Lite en septembre 2019 et le modèle OLED en octobre 2021.

Plusieurs manettes sont également concernées, qui en dehors du Pro Controller premier du nom sont assez de niche. Les collectionneurs n'ayant pas encore craqué savent donc ce qu'il leur reste à faire désormais.

La liste des produits Switch non remplacés par Nintendo





Vous trouverez ci-dessous les détails de cette annonce, provenant de la FAQ :

Quelles sont les conséquences pour les consoles Nintendo Switch en Europe ? La Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch – Modèle OLED continueront toutes à être produites en 2026 et devraient être largement disponibles en Europe tout au long de l'année. À partir de la mi-février 2027, près de dix ans après le lancement de la Nintendo Switch en mars 2017, Nintendo cessera de fournir aux revendeurs les consoles de la gamme Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch – Modèle OLED. La vente de consoles Nintendo Switch sur le Nintendo Store prendra également fin à la mi-février 2027. En ce qui concerne la disponibilité en magasin, veuillez vous renseigner auprès de vos revendeurs locaux pour plus d'informations. La Nintendo Switch dispose d'un vaste catalogue de jeux qui ne cesse de s'enrichir, et les possesseurs de Nintendo Switch pourront continuer à profiter de tous leurs jeux et accessoires Nintendo existants. De plus, le Nintendo eShop, Nintendo Switch Online et les autres services continueront tous à fonctionner jusqu'à nouvel ordre. Qu'en est-il des autres produits qui ne figurent pas dans le tableau ? Les produits ci-dessous ne seront pas remplacés par des versions équipées de batteries remplaçables par l'utilisateur en Europe : Manette Nintendo Entertainment System (NES) pour Nintendo Switch* ;

Pokémon GO Plus + ;

Nintendo Switch ;

Nintendo Switch Lite ;

Nintendo Switch – Modèle OLED ;

Manette Nintendo Switch Pro ;

Manette SEGA Mega Drive pour Nintendo Switch* ;

Manettes Super Nintendo Entertainment System (SNES) pour Nintendo Switch*. Nintendo ne proposera plus les produits susmentionnés sur le Nintendo Store à partir de la mi-février 2027. En ce qui concerne la disponibilité en magasin, veuillez vous renseigner auprès de vos revendeurs locaux pour plus d'informations. Les produits marqués d'un * sont disponibles uniquement sur le Nintendo Store.

N'oubliez pas que le marché de l'occasion existera toujours si vous souhaitez obtenir l'une de ces consoles à vraiment pas cher après cet arrêt. Actuellement, la Switch modèle OLED est disponible à partir de 284,99 € chez Cdiscount.