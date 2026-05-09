Takashi Tezuka quitte la direction de Nintendo, une page majeure de Mario et Zelda se tourne

C’est une annonce discrète, glissée dans un document financier, mais elle touche directement à l’histoire de Nintendo. Takashi Tezuka quittera son poste d’Executive Officer le 26 juin 2026, à l’occasion d’un changement de gouvernance officialisé par la firme de Kyoto. Pour l’heure, Nintendo ne précise pas clairement s’il s’agit d’un départ définitif de l’entreprise ou d’un simple retrait de ses fonctions dirigeantes. Le document officiel parle bien de “Retirement of an Executive Officer”, ce qui confirme son départ de ce rôle précis, sans détailler la suite de son parcours.

Source image : https://commons.wikimedia.org

Le nom de Takashi Tezuka n’a peut-être pas toujours bénéficié de la même exposition médiatique que celui de Shigeru Miyamoto, mais son influence sur le jeu vidéo est considérable. Entré chez Nintendo en 1984, il a accompagné la naissance de plusieurs séries devenues centrales dans l’identité de la marque. Il fait partie de cette génération de créateurs qui ont contribué à définir ce que le jeu vidéo japonais allait représenter pendant plusieurs décennies. Son travail est notamment associé à Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Super Mario Bros. 3, Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past et Yoshi’s Island.

L’architecte de l’ombre

Son rôle auprès de Shigeru Miyamoto a souvent été celui d’un bâtisseur de formes, de sensations et de règles de jeu. Là où Miyamoto est régulièrement présenté comme le visage créatif de Nintendo, Tezuka a été l’un de ceux qui ont transformé ces idées en architectures ludiques concrètes. Dans l’histoire de Mario, il est difficile de séparer son apport de la manière dont la série a appris à parler aux joueurs sans longs tutoriels, par le rythme, l’espace, la lisibilité et la progression. C’est aussi cette approche qui a permis à Nintendo de faire évoluer ses licences sans rompre brutalement avec leur identité.

Un héritage au-delà du Royaume Champignon

Son empreinte dépasse largement le plombier moustachu. Takashi Tezuka a aussi participé à la construction de The Legend of Zelda, licence qui repose sur une autre forme d’intelligence de design, plus tournée vers l’exploration, la découverte et la compréhension progressive du monde. Cette double influence sur Mario et Zelda suffit à mesurer la place particulière qu’il occupe dans l’histoire du médium. Peu de créateurs peuvent revendiquer une participation aussi directe à deux séries ayant autant structuré le langage du jeu vidéo moderne.

Au fil des années, son rôle a naturellement évolué. D’abord créateur, réalisateur et designer, il est ensuite devenu producteur et membre de la direction, avec une influence plus large sur l’organisation créative interne. Plus récemment, son nom était encore associé à Super Mario Bros. Wonder, l’épisode sorti sur Nintendo Switch en 2023, dont il a été producteur. Ce dernier exemple rappelle que Tezuka n’était pas seulement une figure patrimoniale, mais encore un acteur impliqué dans l’évolution contemporaine de Mario.

La prudence reste toutefois nécessaire sur la portée exacte de cette annonce. Plusieurs médias évoquent une retraite de Nintendo, tandis que d’autres soulignent que le document officiel confirme uniquement son retrait de ses fonctions de haut dirigeant. La formulation la plus juste consiste donc à dire qu’il quitte ses fonctions dirigeantes, sans conclure trop vite à une rupture complète avec Nintendo. Tant que la société n’aura pas clarifié son futur statut, il serait prématuré d’affirmer qu’il quitte définitivement l’entreprise.

Une transition générationnelle chez Nintendo

Cette annonce intervient dans une période où Nintendo continue de préparer sa nouvelle phase industrielle et créative autour de la Nintendo Switch 2. Dans ce contexte, le retrait progressif de certaines figures historiques n’a rien d’étonnant, mais il reste chargé de symboles. L’entreprise a souvent su organiser la transmission entre générations sans exposer publiquement tous les détails de ses transitions internes. Shigeru Miyamoto conserve d’ailleurs un rôle institutionnel important en tant qu’Executive Fellow et Representative Director, selon l’organigramme actuel de la société.

Le départ de Takashi Tezuka de la direction ne signifie donc pas nécessairement une disparition immédiate de son influence. Les méthodes, les réflexes de design et les principes de lisibilité qu’il a contribué à installer sont profondément intégrés dans la culture de Nintendo. Même si son rôle opérationnel s’efface, son héritage reste visible dans la manière dont la firme conçoit encore ses jeux familiaux, accessibles et précis.

Derrière cette annonce administrative se cache donc un moment important pour l’histoire du jeu vidéo. Takashi Tezuka n’est pas seulement un nom de plus dans la liste des vétérans de Nintendo. Il est l’un des artisans d’un langage de jeu qui a marqué plusieurs générations, de la NES à la Nintendo Switch. Son retrait de la direction referme une étape, mais il rappelle surtout à quel point l’histoire de Nintendo s’est écrite collectivement, aux côtés de créateurs parfois moins médiatisés que les personnages qu’ils ont contribué à rendre immortels.