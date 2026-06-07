Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin est toujours vivant et s'offre les services de PlatinumGames

Un développement rebooté





En mars 2023, nous apprenions qu'un jeu AAA adaptant le comics Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin était en développement du côté de Paramount Global, qui a ensuite été révélé par THQ Nordic lors de sa présentation l'été suivant, avec un simple teaser ne montrant rien. Le projet avait alors été confié à Black Forest Games, qui s'est dernièrement occupé de la licence Destroy All Humans!. Vous pouvez oublier cette version - ce qui ne sera pas compliqué -, puisqu'elle a été annulée avant la fusion avec Skydance, une information rapportée par Gematsu à la suite de l'annonce qui nous intéresse à présent.

C'est lors du Summer Game Fest Live 2026 que nous avons eu droit à un teaser révélant que PlatinumGames est désormais aux commandes de son propre jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin était développé par Black Forest / THQ Nordic, mais avant la fusion de Skydance avec Paramount, son développement a cessé. Conscient de l'anticipation des fans, Paramount Games Studio a décidé de reprendre le développement et choisi PlatinumGames, ce dernier se démarquant comme le partenaire qui comprenait parfaitement sa vision de The Last Ronin.

Une adaptation encore mystérieuse





Oui, les développeurs derrière Bayonetta, NieR: Automata et NINJA GAIDEN 4 vont à nouveau nous proposer un jeu dans l'univers des Tortues Ninja après le peu convaincant TMNT : Des mutants à Manhattan de 2016, édité par Activision. Espérons que cette fois, l'équipe dispose des ressources et de la liberté nécessaires pour accoucher d'un titre satisfaisant.

Le teaser nous montre tout d'abord des égouts avec un fond sonore d'affrontement, avant d'enchaîner les plans rapides et cryptiques montrant certaines armes des tortues, le pied métallique d'un personnage que nous devinons être Shredder, le masque de Casey Jones et un journal mentionnant la prise de pouvoir du clan Foot sur New York, une ville désormais ravagée. C'est dans ce contexte que nous incarnerons ce « Dernier Ronin ». Le reste est pour le moment laissé à l'imagination des fans, donc wait & see.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin est attendu sur consoles et PC, sans plus de précision. Espérons que son développement aille cette fois jusqu'au bout. Si vous souhaitez voir de quoi est capable PlatinumGames dernièrement, NINJA GAIDEN 4 est actuellement vendu 62,99 € chez Gamesplanet.