Tekken 8 : Bob brûle des calories et date son arrivée dans un trailer de gameplay bien musclé où Bandai Namco recrée un mème avec Roger Jr.

Le héros va bientôt arriver !





En début d'année, Bandai Namco introduisait trois des quatre combattants du Season 3 Pass de Tekken 8, montrant alors simplement leur nouvelle apparence. Récemment, Kunimitsu a donc fait son retour pour les fans de ninja, plus classe que jamais. Sans surprise, l'éditeur a profité de l'EVO 2026 qui s'est tenu ce week-end à Las Vegas pour dévoiler la bande-annonce de son successeur attendu cet été, ce bon vieux Bob qui n'a pas perdu un gramme, bien au contraire !

Cet amateur de hamburgers et désormais d'onigiris sera disponible dès le 20 août pour les possesseurs du Season 3 Pass, tandis que les autres joueurs devront patienter jusqu'au 25 août avant de pouvoir se le procurer.

L'alliance du poids et de la vitesse





Apparu initialement dans Tekken 6 en 2007, cet Américain tire sa force de son imposante masse corporelle, qui ne l'empêche pas pour autant d'être très rapide. D'ailleurs, sa version Slim Bob de Tekken Tag Tournament 2 se sentait bien trop faible. Pour Tekken 8, Bob est bien décidé à nourrir le monde à la suite de son hospitalisation résultant de son affrontement avec Bryan et il a donc lancé sa propre chaîne de restauration rapide spécialisée dans les burgers, puis les onigiris, faisant de ce plat un phénomène aux USA. En aidant l'approvisionnement en nourriture à New York lors des évènements du jeu de base , il a été baptisé le Sauveur aux onigiris. Désormais, il est bien décidé à faire passer Kazuya devant la justice, dont le puissant coup de poing est inefficace contre ce « corps parfait » !

En termes d'apparence, celle de base et sa variante bleue ne sont clairement pas les plus attractives, même si un tel survêtement colle bien avec son entrée en scène sur son skateboard. Heureusement, les développeurs vont proposer d'autres tenues, à savoir un costume à bretelles bien plus formel et classe, malgré sa cravate un peu trop voyante représentant un pygargue avec les couleurs des États-Unis. Sa chemise à fleurs et son jean déchiré seront également de retour pour les plus nostalgiques.

Le site officiel introduit également le nom de certaines techniques comme Giga Jacker, Perfect Body, United Step, Spinner Ball, Langue Washer, Cutting Coppa, Roulette Cutter et Onigiri Bomber, qui ont le droit à quelques explications. Vous trouverez également en page suivante tout un tas d'images en guise d'illustration.

Des développeurs qui ne manquent pas d'humour





Cela aurait pu s'arrêter là, mais nous avons également eu un aperçu du combattant suivant à venir cet automne, Roger Jr., dans une séquence pour le moins étonnante. Pour bien la comprendre, il faut remonter à 2016 et la diffusion devenue virale d'une vidéo montrant un certain Greig Tonkins n'hésitant pas à jouer du poing face à un kangourou pour sauver son chien. Eh bien, l'équipe de Tekken 8 a recréé ce qui est devenu un mème, cette fois avec Leroy Smith et son compagnon canin Sugar. Tout y est, jusqu'à la tenue portée par le New-Yorkais qui arbore donc ici une chemise, un jean et une casquette, bien loin de son style habituel.

À n'en pas douter, ce costume devrait être proposé aux joueurs d'une manière ou d'une autre à l'arrivée du combattant. Et à ce sujet, sa bande-annonce sera dévoilée dans notre pays le 11 octobre prochain durant l'EVO France 2026.

Yujiro Hanma est quant à lui prévu pour début 2027. Si Tekken 8 et ses DLC vous intéressent, ils sont disponibles à prix réduit chez Gamesplanet sur PC.

Lire aussi : Tekken 8 perd son directeur, un nouveau coup dur pour la licence