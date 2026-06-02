Tekken 8 : Kunimitsu est disponible pour tous avec ses techniques enflammées de ninja, chaud devant !

La première combattante de la Saison 3 monte sur le ring





L'actualité entourant Tekken 8 est mouvementée en ce moment. Hier, nous apprenions le départ de son directeur, Kohei Ikeda, faisant déjà suite à celle de Katsuhiro Harada. C'est également depuis ce mardi que l'ensemble des joueurs peut se procurer Kunimitsu, initialement lancée le 28 mai pour les possesseurs du Season 3 Pass. Si ce dernier coûte 34,99 €, vous pouvez donc obtenir uniquement la jeune kunoichi en payant 7,99 €, comme d'habitude.

Présentation de Kunimitsu II





Déjà présente dans Tekken 7 en tant que DLC, cette Kunimitsu 2e du nom est toujours doublée par Saori Hayami. En plus de sa tenue de combattante bien moins traditionnelle que dans le précédent épisode, qui fait évidemment son retour, elle dispose également d'un costume violet inédit et d'un autre reflétant son statut d'étudiante, qui inclut un masque d'oni assez stylé. Son gameplay flamboyant qui devrait ravir les amateurs de fantaisie ninja est notamment illustré face à sa camarade Reina et Raven, qui était un disciple de son père.

En plus de sa bande-annonce de gameplay, vous pouvez visionner ci-dessous son guide vidéo introduisant ses différents coups et découvrir quelques visuels en page suivante.

La voleuse légendaire

Kunimitsu 2e du nom entre dans l'arène ! Infiltrée au sein de l'École polytechnique Mishima, Kunimitsu s'est fait passer pour une étudiante afin d'enquêter sur la Mishima Zaibatsu de l'intérieur, et n'a pas tardé à nouer une précieuse alliance avec Reina. En déchiffrant un document datant d'une époque lointaine, Kunimitsu s'est empressée de suivre une nouvelle piste qui a fini par la conduire jusqu'à Kuatatou, les neuf lames maudites qui renferment des esprits démoniaques en leur sein. Afin d'arracher la Lame maudite des mains de Yoshimitsu, l'ennemi juré de sa mère, Kunimitsu n'a pas hésité à rejoindre le champ de bataille, forte de ses nouvelles techniques mortelles. « Je touche bientôt au but, mère. La Lame maudite de Yoshimitsu m'appartiendra, je vous le promets. »

Pour terminer, rappelons que Bob suivra cet été, Roger Jr. dans le courant de l'automne et enfin Yujiro Hanma de la licence Baki au début de l'année 2027.

Tekken 8 et ses DLC sont disponibles à prix réduit chez Gamesplanet si vous jouez sur PC.