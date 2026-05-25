Tekken 8 : l'ultime combattant du Season 3 Pass sera un véritable monstre provenant d'un manga culte

Un invité surprise teasé en vidéo





En début d'année, Bandai Namco introduisait le roster de la Saison 3 de Tekken 8, du moins les trois premiers personnages prévus jusqu'en automne, à savoir Kunimitsu qui va faire ses débuts d'ici quelques jours, Bob prévu pour cet été et Roger Jr. pour l'automne. Mais qui pour venir chauffer les joueurs cet été ? Eh bien, un premier aperçu de ce mystérieux quatrième combattant était prévu en amont du top 8 du Combo Breaker 2026 qui s'est tenu ce week-end.

Si les spéculations sont allées bon train - certains ayant même l'espoir qu'il s'agisse de Tifa de FFVII alors que Clive de FFXVI est déjà là -, il aurait été bien difficile de viser juste, puisqu'il s'agira d'une collaboration avec une série de mangas de combat culte, mais que nous n'aurions jamais cru possible.

C'est donc la licence Baki de Keisuke Itagaki qui a été choisie, mais ce ne sera pas son protagoniste éponyme que nous pourrons contrôler. L'heureux élu est son monstre de paternel, la « créature la plus forte au monde », Yujiro Hanma ! Cet antagoniste à la puissance démesurée est introduit avec quelques planches de l'œuvre, en plus d'être montré souriant lorsque défilent les protagonistes de Tekken que sont Jun Kazama, Reina, Kazuya et Heihachi Mishima. Oui, sa propre famille n'a rien à envier à leur conflit.

Malheureusement, outre une illustration colorisée de ce colosse, il faudra repasser avant de voir son rendu in-game ou tout autre détail le concernant. Nous savons simplement qu'il sera disponible début 2027, il y a donc le temps.

Une nouvelle arène pour contenir la bête





Pour accompagner Yujiro Hanma, un nouveau stage sera ajouté, la Subsea Lockdown. Ce lieu gardant emprisonnés de dangereux criminels devrait donc servir d'excuse à son introduction. De plus, la BGM entendue dans la vidéo sera incluse avec cet environnement.

Vous pouvez retrouver Tekken 8 et ses DLC en promotion chez Gamesplanet.