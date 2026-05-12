Tennis Manager 26 : Le mode MY PLAYER et l'offensive mobile changent la donne

Tennis Manager 26 marque une étape importante pour la franchise française de Rebound Capital Games. Le studio annonce la sortie de son nouveau jeu de gestion sportive le 12 mai 2026 sur PC, Mac et, pour la première fois dans l’histoire de la série, sur mobile. Disponible sur Steam, Epic Games Store, GOG, App Store et Google Play, ce nouvel opus entend approfondir la formule connue des habitués tout en ouvrant la porte à un public plus large.

Depuis plusieurs années, la série Tennis Manager s’adresse aux amateurs de simulation et de stratégie sportive en proposant de prendre les commandes d’une académie, de recruter des joueurs, de gérer leur progression et de les accompagner sur le circuit. Avec Tennis Manager 26, Rebound veut aller plus loin dans cette logique de gestion, notamment sur PC, où le jeu bénéficie d’une interface revue et d’outils supplémentaires pour faciliter le suivi quotidien.

Le studio évoque ainsi une nouvelle interface plus intuitive, pensée autour de raccourcis plus nombreux et d’un écran d’accueil repensé. Celui-ci regroupe désormais la boîte mail et le tableau de bord afin de mieux centraliser les informations importantes. Un système de news intégré permet également de suivre l’actualité du tennis mondial, tandis que de nouveaux classements Leaders doivent offrir davantage de comparaisons entre les joueurs. Autre ajout notable, un système de prise de notes fait son apparition pour permettre aux coachs les plus méticuleux de mieux suivre leurs décisions et leurs observations.

Le cœur de la simulation repose toujours sur une base de données particulièrement fournie, avec plus de 5 000 joueurs et près de 3 000 tournois issus des circuits ATP, WTA et ITF. Cet aspect reste essentiel pour une série qui cherche à reproduire la densité du tennis professionnel, avec ses calendriers, ses progressions, ses profils de joueurs et ses enjeux de long terme.

La grande nouveauté de cet épisode se nomme MY PLAYER. Ce mode inédit change la perspective traditionnelle de la franchise. Plutôt que de gérer uniquement une académie, le joueur peut créer son propre professionnel et suivre directement sa carrière. L’objectif est de partir des qualifications pour tenter de rejoindre les plus grandes scènes du tennis mondial, avec une approche plus personnelle et plus proche du RPG. MY PLAYER sera disponible sur PC en complément du mode manager classique, tandis qu’il constituera le cœur de l’expérience sur mobile.

Cette arrivée sur mobile représente aussi un choix stratégique pour Rebound. Pour la première fois depuis cinq ans, un épisode de Tennis Manager sort en simultané sur cette plateforme. La version mobile proposera une expérience simplifiée et centrée sur cette nouvelle fantasy de carrière. Le studio mise également sur un modèle try before you buy, permettant de télécharger le jeu, de l’essayer, puis de décider ensuite de passer à l’achat. Une manière de rendre l’entrée dans la franchise plus accessible, sans demander un paiement immédiat.

Pour accompagner ce nouvel épisode, Rebound a choisi Justin Engel comme athlète de couverture. Le joueur allemand de 18 ans, numéro un mondial chez les moins de 19 ans et figure montante de la nouvelle génération ATP, incarne la volonté du studio de mettre en avant les talents émergents du tennis. La franchise avait déjà associé son image à des joueurs comme Lorenzo Musetti et Jakub Mensik, depuis installés parmi les noms suivis du circuit.

Patrick Mouratoglou reste également partenaire technique de la série. Cette collaboration permet à Tennis Manager de conserver un ancrage crédible dans le monde du tennis professionnel, un élément important pour une licence dont l’intérêt repose autant sur la stratégie que sur la compréhension des dynamiques sportives.

Les précommandes sont ouvertes sur App Store et Google Play. Un bundle exclusif PC et mobile doit aussi être proposé via Xsolla à moins de 30 €, contre 39,99 € pour la version PC seule et 9,99 € pour la version mobile achetée séparément. Selon le studio, cette offre représente plus de 20 € d’économie par rapport à l’achat indépendant des deux versions.

Avec Tennis Manager 26, Rebound cherche donc à consolider son public historique tout en élargissant clairement son terrain de jeu. Entre une version PC plus complète, un mode MY PLAYER pensé pour renforcer l’attachement à sa progression et une première vraie offensive sur mobile, la franchise tente de franchir un nouveau cap sans renier son identité de simulation sportive.