TEST Crimson Desert : où sont nos impressions ? Une attente qui s’explique

Une version console demandée pour un test fidèle





La grosse question du jour est la suivante : où est passé notre test de Crimson Desert ? La réponse est simple, mais mérite quelques explications. Dès le départ, nous avons fait un choix clair au sein de la rédaction, celui de demander une version console, et plus précisément PS5. Pourquoi ce choix ? Parce que Crimson Desert est avant tout un jeu extrêmement attendu sur consoles. Nous souhaitions donc proposer un test qui reflète réellement l’expérience que vivra la majorité des joueurs, manette en main, dans un salon, et non dans des conditions parfois très différentes sur PC, surtout pour un jeu de ce calibre (monde ouvert et tout le tralala).

Ce parti pris implique forcément un léger décalage, mais il garantit une analyse plus pertinente, plus concrète et surtout plus proche de la réalité des joueurs console.

Un accès bloqué jusqu’à la sortie





Autre élément important à prendre en compte, le jeu est actuellement verrouillé jusqu’à sa sortie officielle. En d’autres termes, même avec une version demandée, nous n’avons tout simplement pas encore accès au titre. Ce type de situation reste assez courant pour les grosses productions. Les éditeurs choisissent parfois de limiter l’accès afin de garder le contrôle sur la communication jusqu’au dernier moment. Résultat ? Impossible de lancer la moindre session de jeu pour le moment.

Mais que les plus impatients se rassurent, notre test est bien prévu et arrivera très rapidement après la levée de ce blocage. Nous préparons déjà le terrain pour vous proposer un retour complet, précis et fidèle dès que le titre sera disponible.

Bref, encore un peu de patience, notre verdict sur Crimson Desert arrive d’ici quelques jours.