TGA 2022 : Post Trauma, un éditeur de renom et un trailer de gameplay forcément rétro pour le surival-horror inspiré de Resident Evil et Silent Hill

Source: The Game Awards

Cela fait quelques mois que les fans de survival-horror suivent le développement de Post Trauma. Le titre inspiré des premiers Resident Evil et Silent Hill avait d'ailleurs eu droit à une démo jouable l'année dernière. Red Soul Games n'en a pas terminé avec la production, mais il vient de s'assurer une certaine sérénité pour les dernières étapes, en s'associant à l'éditeur Raw Fury.

La nouvelle a été donnée lors des Game Awards 2022, avec une bande-annonce inédite toujours aussi captivante en prime. Nous y retrouvons Roman, un conducteur de train qui va se retrouver dans un monde horrifique et surréaliste. Les mécaniques de survie exigeantes, les énigmes basées sur la compréhension de l'environnement, la caméra fixe et d'autres rappels aux origines du genre devraient plaire aux amateurs de survival-horror d'hier et d'aujourd'hui.

Seul bémol, Post Trauma n'a toujours pas de date ni même de période de sortie. Il est pour le moment prévu seulement sur PC, mais si le succès est au rendez-vous, nous pouvons espérer de futurs portages sur consoles.