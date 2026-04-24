The 7th Guest Remake ouvrira bientôt les portes de son manoir hanté

Vertigo Games a confirmé la date de sortie de The 7th Guest Remake, nouvelle relecture du classique de 1993, attendu le 4 juin 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La version Nintendo Switch arrivera plus tard, sans date précise pour le moment. Déjà disponible à la précommande sur PlayStation Store, Microsoft Store, Steam et GOG, le jeu proposera de redécouvrir le manoir d’Henry Stauf dans une version entièrement reconstruite avec des technologies modernes. D’après la page Steam, le titre est développé par Vertigo Games et Exkee, avec une sortie bien prévue le 4 juin 2026.

L’annonce intéressera aussi les joueurs déjà passés par la version VR. Les possesseurs de The 7th Guest VR sur Steam ou PlayStation recevront en effet The 7th Guest Remake sans frais supplémentaires dès son lancement. À l’inverse, les joueurs qui achèteront le remake sur Steam ou PlayStation 5 auront également accès gratuitement à The 7th Guest VR sur SteamVR ou PlayStation VR2. Cette offre croisée permet à Vertigo Games de relier les deux expériences, l’une pensée pour la réalité virtuelle, l’autre pour une pratique plus classique sur écran.

Dans The 7th Guest Remake, six invités se retrouvent dans un manoir inquiétant, alors qu’une force obscure semble peu à peu refermer son emprise sur les lieux. Henry Stauf, fabricant de jouets aussi riche que reclus, reste tapi dans l’ombre, tandis que la demeure dévoile progressivement ses mystères. Qui est le septième invité ? Que cherche réellement Stauf ? Et surtout, qui pourra quitter le manoir vivant ? Le jeu mise sur une ambiance d’épouvante, des énigmes progressives et une exploration chargée de tension.

Cette nouvelle version promet des énigmes retravaillées, des environnements plus détaillés et de nouvelles performances graphiques. Le manoir ne se contente pas de servir de décor, puisqu’il évolue, se transforme et joue avec la perception des joueurs grâce à des effets visuels et des illusions d’optique. Chaque pièce devra être explorée avec attention afin de débloquer de nouveaux accès et de mettre au jour les secrets enfouis dans cette demeure hantée. Vertigo Games veut conserver l’esprit du jeu original tout en le rendant plus accessible à un public actuel.

Le remake conserve aussi l’une des particularités historiques de The 7th Guest, avec la présence d’acteurs intégrés à l’univers du jeu. Dans cette version modernisée, les rencontres doivent gagner en réalisme grâce à de nouvelles performances en 3D, qui placent les personnages directement dans le manoir. Cette approche rappelle l’héritage du jeu original, célèbre à l’époque pour son usage de la vidéo et pour son lien avec l’essor du CD-ROM dans les années 90.

Avec cette version sur écran plat, Vertigo Games cherche donc à élargir le public de son remake. The 7th Guest VR avait déjà proposé une relecture immersive du manoir Stauf, mais l’absence de casque VR pouvait limiter son accès à une partie des joueurs. The 7th Guest Remake permettra de découvrir cette aventure horrifique sur PC et consoles de salon, sans matériel supplémentaire. Une manière logique de prolonger la vie du projet, tout en offrant une porte d’entrée plus simple aux amateurs d’énigmes, de mystères et d’ambiances gothiques.

The 7th Guest Remake sortira le 4 juin 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La version Nintendo Switch est prévue plus tard. Le jeu est déjà disponible à la précommande sur PlayStation 5 via le PlayStation Store, sur Xbox via le Microsoft Store et sur PC via Steam et GOG. Pour Nintendo Switch et l’Epic Games Store, la whishlist sera disponible plus tard.