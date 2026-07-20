The Duskbloods : un test réseau à venir pour le prochain FromSoftware exclusif à la Switch 2, tous les détails

Quelques élus pourront essayer le nouveau FromSoftware





C'est lors de la présentation de la Switch 2 et son line-up début avril 2025 que nous avions découvert avec surprise The Duskbloods, une exclusivité à la console signée FromSoftware, qui n'était pas sans faire penser à Bloodborne et était alors annoncée pour 2026. Si Hidetaka Miyazaki en a ensuite longuement parlé, ce n'est pas avant le dernier Nintendo Direct que sa nouvelle création a refait une apparition, avec une vidéo servant surtout à introduire un Test réseau fermé (Closed Network Test) pour le mois d'août, puisque comme Elden Ring Nightreign, le studio compte proposer une expérience multijoueur, cette fois en PvPvE.

Ces derniers jours, le planning a été précisé, avec toute la marche à suivre pour espérer faire partie des chanceux capables d'y accéder.

Les dates du Test réseau fermé de The Duskbloods





Envie de devenir un Porteur de sang ? C'est à partir de cette semaine que cela se passe, puisque les candidatures pourront être déposées entre le mercredi 22 juillet à 16h00 et le mardi 28 juillet à 15h59. Pas besoin de CV ou de lettre de motivation, juste d'un compte Nintendo, une Switch 2 et un abonnement actif au Nintendo Switch Online, et il faudra alors vous rendre sur le site officiel du jeu, qui sera actualisé à ce moment-là pour permettre de s'inscrire. Il est précisé que « Les participants seront sélectionnés par ordre de réception des candidatures », nous vous conseillons donc d'être au taquet.

En cas de sélection, vous serez ensuite averti le vendredi 7 août à partir de 15h00. Quant aux sessions de jeu, elles auront lieu comme suit :

Vendredi 21 août de 12h00 à 16h00 ;

Samedi 22 août de 4h00 à 8h00 ;

Dimanche 23 août de 20:00 à 00:00 ;

Dimanche 23 août de 12h00 à 16h00 ;

Lundi 24 août de 4h00 à 8h00.

À quoi s'attendre ?





FromSoftware précise qu'il s'agira évidemment d'une version en cours de développement, avec de possibles bugs pouvant impacter les parties, qui regrouperont donc huit joueurs.

Qu'est-ce qu'un test réseau ? Nous utilisons une version du jeu en développement pour tester ses performances avant le début du service. Nous prévoyons de mener des tests de charge réseau à grande échelle pour vérifier différents aspects techniques des systèmes en ligne. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur vous pour perfectionner The Duskbloods autant que possible ! Les objectifs principaux de ce test réseau pour The Duskbloods sont les suivants : Test de charge du serveur de jeu - Nous procéderons à des tests de jeu en connectant simultanément un grand nombre de personnes afin de soumettre le serveur de jeu à une charge importante.

- Nous procéderons à des tests de jeu en connectant simultanément un grand nombre de personnes afin de soumettre le serveur de jeu à une charge importante. Test du multijoueur - Nous testerons les différents problèmes qui peuvent survenir lors de parties multijoueurs impliquant un grand nombre de personnes connectées via des environnements réseau différents, ainsi que les divers phénomènes qui peuvent se produire lorsque de nombreuses personnes participent.

- Nous testerons les différents problèmes qui peuvent survenir lors de parties multijoueurs impliquant un grand nombre de personnes connectées via des environnements réseau différents, ainsi que les divers phénomènes qui peuvent se produire lorsque de nombreuses personnes participent. Test de l'équilibrage du jeu - Lorsque de véritables joueurs testent le jeu ensemble, les développeurs peuvent récolter des données pour déterminer si le jeu est correctement équilibré.

Actuellement, la Switch 2 est vendue à partir de 419,99 € chez Cdiscount. Si vous souhaitez vous abonner au Nintendo Switch Online, l'abonnement de 3 mois est vendu 7,99 € via Amazon ou la Fnac.