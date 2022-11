The Last of Us : une date de sortie pour la série HBO ?

En 2023, les fans d'univers post-apocalyptiques vont pouvoir découvrir The Last of Us, une série conçue par HBO et évidemment adaptée du jeu vidéo éponyme de Sony et Naughty Dog. Nous savions déjà que la diffusion commencerait en début d'année prochaine, mais la date vient visiblement d'être dévoilée.

HBO n'a pas encore communiqué sur le sujet officiellement, mais comme le rapporte Eurogamer, la page d'accueil du service de SVoD HBO Max indique que la série The Last of Us sera diffusée à partir du 15 janvier 2023. De son côté, la Sky anglaise fait de la publicité pour la série, affirmant qu'elle arrivera le 16 janvier prochain, ce qui correspond au décalage horaire entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Nous devrions donc retrouver Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) en tout début d'année prochaine, mais il faudra attendre une annonce officielle de la part de HBO pour se réjouir. Vous pouvez retrouver The Last of Us Part I à 61,49 € à Leclerc.

