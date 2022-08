The Last of Us Part I dévoile déjà sa bande-annonce de lancement sur PS5, sans surprise

En attendant de plus amples détails et la sortie du jeu multijoueur de Naughty Dogs dans l'univers de The Last of Us l'année prochaine, les joueurs vont pouvoir pour la troisième fois se replonger dans le premier épisode de la licence d'ici quelques jours. En effet, The Last of Us Part I avait été annoncé en juin dernier dans le cadre du Summer Game Fest et s'apprête déjà à sortir le 2 septembre prochain sur PS5, avant de débarquer par la suite sur PC.

Sony Interactive Entertainment ne perd pas de temps et dévoile donc en cette semaine de gamescom la bande-annonce de lancement de The Last of Us Part I. Si vous y avez déjà joué, pas de surprise évidemment hormis l'appréciation des nouveautés graphiques, les fonctionnalités de gameplay améliorées n'étant pas forcément bien perceptibles au travers d'une telle vidéo. Ce qui est sûr, c'est que le studio met ici l'accent sur la violence du titre.

Et si le terme de remake a par le passé été utilisé, le trailer français placarde en gros que le jeu a été « remastérisé pour PlayStation 5 » là où celui en anglais parle simplement de « rebuilt for PlayStation 5 »... Au moins, c'est sans doute plus honnête ainsi. Vous pouvez le retrouver ci-dessous dans la langue de Shakespeare si vous préférez le doublage original.

Vous pouvez précommander The Last of Us Part I sur Amazon au prix de 79,99 € (oui ça pique). Une série reprenant l'intrigue du jeu va sinon débarquer sur HBO par la suite.

