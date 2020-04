The Last of Us Part II : deux minutes de gameplay où Ellie joue de la guitare en fuite

C'est la mauvaise nouvelle de la semaine : alors qu'il aurait dû initialement paraître en février et avait été repoussé en mai, The Last of Us Part II est reporté à une date indéfinie. Sony Interactive Entertainment a préféré décaler son calendrier pour permettre à Naughty Dog de terminer son projet dans les meilleures conditions, alors que le COVID-19 a changé les habitudes de travail de l'équipe.

L'histoire n'est sûrement pas liée, mais des scènes inédites du jeu viennent de leaker. Une chaîne YouTube nommée covid19 a en effet mis en ligne une scène de deux minutes, désormais supprimée, mais reuploadée un peu partout sur la Toile. Dans celle-ci, Ellie se réveille dans ce qui semble être une salle de concert transformée en camp de fortune, le corps mutilé par les affres des années. Elle s'habille, se lève, et part à la recherche de ses amies Dina et Jessie, avant de trouver une guitare avec laquelle il est possible de jouer via des touches et le pavé tactile.

Deux autres extraits un peu moins intéressants se sont aussi retrouvés en ligne : un passage à cheval avec Ellie et Dina qui parlent visiblement de G.I. Joe à dos de cheval dans la neige, et quelques secondes où l'héroïne se meut dans la forêt.

D'après les métadonnées des vidéos, il s'agirait de gameplay d'une ancienne version alpha utilisée par des testeurs. Il se pourrait donc que les scènes évoluent techniquement d'ici le lancement, voire qu'elles aient été retravaillées ou supprimées. Mais pour savoir cela, il faudra attendre que The Last of Us Part II daigne atterrir sur nos PS4.

