The Last of Us Part II : un revendeur égyptien refuse de vendre le jeu, les joueurs locaux s'en félicitent

The Last of Us Part II est enfin sorti cette semaine sur PlayStation 4, le titre de Naughty Dog est un vrai succès critique, mais de nombreux joueurs s'amusent déjà à review bomber le jeu, le présentant comme de la propagande LGBT+. Pourquoi ? Parce qu'Ellie, héroïne du titre, est lesbienne et entretient une relation amoureuse avec une femme pendant l'aventure. Résultat, le jeu est banni au Moyen-Orient, dont l'Égypte.

Game Valley, revendeur égyptien très présent au Caire, se félicite donc de ne plus vendre The Last of Us Part II dans sa boutique. Il a tenu à le faire savoir avec un message publié sur sa page Facebook, qui nous ramène quelques centaines d'années en arrière :

La direction de Game Valley a décidé d'interdire l'achat ou la vente de copies de ce jeu afin que nous ne participions pas ou ne contribuions pas à la propagation de tels actes ou croyances anormaux. Préservons également les droits des familles égyptiennes de ne pas voir un contenu de ce genre qui n'est pas honoré, qui n'est pas conforme aux coutumes et traditions de notre société, et nous ne participerons ni ne contribuerons à la propagation du vice dans notre société afin de préserver les traditions et la décence publique que nous avons élevées. Nous préservons également le droit des familles égyptiennes de ne pas regarder le contenu de ce type non honorable, qui est incompatible avec les coutumes et les coutumes de notre société, et nous ne participerons ou contribuerons jamais à la propagation du vice dans notre société afin de préserver les coutumes et la morale sur lesquelles nous avons été élevés. Nous nous excusons de ne pas avoir vendu de copies de Last of Us II (sic).

Dommage pour les joueurs égyptiens ? Oui, sans doute, parce que le jeu est très bon, mais dans les commentaires de la publication Facebook, les internautes saluent cette décision de ne pas vendre The Last of Us Part II, avec des propos qui ont de quoi faire sourire le reste du monde :

Je connais une fille qui a joué à The Last of Us et qui a décidé de se marier avec sa copine de travail... Qu'Allah protège nos filles.

Pauvre âme... D'autres joueurs, plus lucides, rappellent que Game Valley vend quand même God of War, The Witcher 3: Wild Hunt ou encore GTA V, un jeu de Rockstar aux mœurs bien moins respectables. Bon, en Occident, le jeu de Naughty Dog est disponible chez la plupart des revendeurs, comme chez Leclerc contre 54,49 €.

