The Legend of Zelda: Ocarina of Time, le remake est bien réel et s'offre un premier aperçu assez léger

Une légende renaît





En 1998, Nintendo sortait sur N64 un jeu qui allait devenir culte pour bon nombre de joueurs, The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Tout comme sa suite Majora's Mask, il a notamment depuis eu droit à un remake sur 3DS, mais c'était déjà il y a 15 ans en 2011. Oui, le temps passe vite et la licence célèbre cette année ses 40 ans. Depuis quelques mois, la rumeur voulait que ce jeu soit à nouveau refait, cette fois sur Switch 2, sans plus de précision. Tous les regards étaient donc braqués sur le Nintendo Direct du jour pour découvrir ce projet et il aura fallu attendre la toute fin de la présentation pour cela.

C'est donc avec une cinématique portée sur le lore de cet épisode qu'a été introduit The Legend of Zelda: Ocarina of Time, se terminant en nous montrant le jeune Link, vivant dans la forêt. Pour le reste, c'est un mystère total, quand bien même le projet est attendu pour 2026, sans plus de précision.

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