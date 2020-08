The Legend of Zelda: Skyward Sword, le jeu listé sur Switch par Amazon, l'espoir d'un portage renaît

Nintendo prépare en ce moment la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, toujours sur Switch. Le projet pourrait mettre du temps à se concrétiser, alors les fans espèrent tout de même que la société prépare un petit quelque chose autour de la franchise pour la console, pourquoi pas avec un portage d'un épisode passé. Beaucoup imaginent déjà un The Legend of Zelda: Skyward Sword sur Switch, après tout pas improbable après des The Winder Waker HD et Twilight Princess HD.

En 2018, Nintendo avait pourtant éteint les espoirs des fans en annonçant qu'aucun portage n'était en développement à ce moment-là. De l'eau a pu couler sous les ponts, ou l'éditeur a aussi pu nous mentir, alors une partie de la communauté croit encore en ce portage. Et elle n'est pas prête d'arrêter, car Amazon.co.uk vient de le remettre sur le feu en listant ce week-end un The Legend of Zelda: Skyward Sword sur Switch. La page a depuis été retirée : parce qu'il s'agissait d'une erreur, ou d'une information dévoilée trop tôt ?

L'information reste à prendre avec des pincettes, car s'il n'est pas rare qu'Amazon dévoile des projets avec des fiches produits du genre, il arrive parfois que le site affiche tout et n'importe quoi sans fondement.