The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, rendez-vous ce mardi pour découvrir du gameplay inédit !

Nous sommes désormais à moins de deux mois du lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la suite de Breath of the Wild qui fait partie des jeux les plus attendus de l'année. Forcément, à mesure que les semaines passent, les joueurs attendent de la part de Nintendo d'en savoir un peu plus sur ce qui attend Link et quelles nouveautés de gameplay vont nous être proposées. Bonne nouvelle, l'attente va toucher à sa fin dès cette semaine.

Nintendo vient donc d'annoncer la diffusion d'une vidéo de gameplay d'une durée de 10 minutes ce mardi 28 mars à 16h00 avec Eiji Aonuma à la manette. Quant au contenu exact de ce qui nous sera montré, le mystère reste entier. Vous pourrez retrouver le flux vidéo depuis cet article lorsqu'il sera disponible, ainsi que le détail des nouveautés introduites après-coup.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai prochain sur Switch, avec un amiibo de Link et une édition collector difficile à précommander, sans parler du tarif pratiqué... La version standard est de son côté affichée à 54,99 € sur Amazon.