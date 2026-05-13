The Talos Principle 3 annoncé, Croteam va mettre notre cerveau au défi une ultime fois avec son prochain puzzle game

Un principe devenu trilogie





Après un premier épisode sorti en 2014 sur ordinateurs puis porté sur consoles au fil des années, Croteam et Devolver Digital avaient finalement lancé en 2023 The Talos Principle 2, une suite qui s'est elle aussi offerte un DLC en juin 2024, Road to Elysium. Les développeurs des Serious Sam semblent avoir trouvé le succès avec cette licence, puisqu'ils ont enchaîné l'an dernier avec une remastérisation baptisée The Talos Principle: Reawakened, mettant ainsi à jour l'expérience mêlant narration philosophique et puzzle en la portant sur l'Unreal Engine 5.

Eh bien, sorti de nulle part, voilà qu'ils rempilent en annonçant d'ores et déjà un The Talos Principle 3, qualifié de « conclusion magistrale à sa grande saga ». Outre son annonce, ce qui surprend d'emblée, c'est l'absence des consoles de Microsoft, puisque ce troisième volet est uniquement prévu sur PS5 et PC (Steam) en 2027.

Le début de la fin





Pour le moment, les détails sont assez maigres concernant The Talos Principle 3, l'accent étant mis sur le fait que toute histoire doit avoir un début, un milieu et une fin, celle de la licence arrivant donc à son terme avec ce nouveau jeu. Cela se reflète dans son logo qui arbore un « Ω » en lieu et place du « o » habituel. Pour autant, la voix narrant cette courte bande-annonce déclare « nous ne sommes pas des histoires », juste après avoir évoqué la Terre, la vie et la mort. Que cela soit relié à cette expérience ou notre existence, la profondeur de ces quelques mots fait mouche. La phrase d'accroche « N'ayez pas peur » fait elle sans doute référence à la fin, à moins que les propos de Klaus Schwab ne s'invitent dans ce divertissement...

Par ailleurs, la description de la vidéo pose également une intéressante question : « Qu'est-ce qui différencie une histoire du monde réel ou d'une simulation ? », affirmant ensuite qu'il s'agit d'une « série de choix, un ensemble de moments capturés, examinés et sublimés ».

Si cela ne vous suffit pas, la description proposée sur Steam propose des éléments un peu plus concrets, tandis que le communiqué de presse évoque l'inclusion d'une douzaine de mondes où nous serons mis à l'épreuve. Vous trouverez également de premiers visuels en page suivante.

Comme si vous veniez de vous réveiller d'un sommeil agité, vous vous retrouvez dans un étrange monde contradictoire parsemé de temples en ruine et d'avant-postes scientifiques abandonnés : l'Anomalie. Il s'agit du seul endroit de l'univers où les lois de la physique ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Bien que vos souvenirs soient fragmentés, vous savez que votre présence ici n'est pas anodine. Vous devrez résoudre une série d'énigmes à la complexité grandissante tout en revivant votre vie d'exploration, et, avec elle, l'histoire du monde que l'humanité a bâti. Selon certains, l'Anomalie serait le Paradis. Pour d'autres, il s'agit de l'Enfer. La seule certitude, c'est que le jugement aura lieu. Les énigmes ultimes - Affrontez une série d'énigmes déroutantes mêlant des mécaniques provenant des précédents opus et des mécaniques inédites, poussant le gameplay à son paroxysme. Terminez le minimum nécessaire ou percez les secrets les plus profonds de l'Anomalie et les réponses qu'ils renferment.

- Affrontez une série d'énigmes déroutantes mêlant des mécaniques provenant des précédents opus et des mécaniques inédites, poussant le gameplay à son paroxysme. Terminez le minimum nécessaire ou percez les secrets les plus profonds de l'Anomalie et les réponses qu'ils renferment. La fin du voyage - Franchissez la dernière étape de l'histoire de The Talos Principle dans une exploration philosophique de la vie, de la mort et du sublime, centrée sur les personnages et telle qu'elle a été imaginée par l'équipe scénaristique de Talos : Jonas Kyratzes, Verena Kyratzes et Tom Jubert.

- Franchissez la dernière étape de l'histoire de The Talos Principle dans une exploration philosophique de la vie, de la mort et du sublime, centrée sur les personnages et telle qu'elle a été imaginée par l'équipe scénaristique de Talos : Jonas Kyratzes, Verena Kyratzes et Tom Jubert. La république universelle - Explorez l'histoire ambitieuse d'un futur à travers des fragments de souvenirs personnels. Qu'il s'agisse d'une planète désertique en pleine terraformation ou des jardins enchanteurs d'Elysium, découvrez une vision optimiste du lointain avenir de l'humanité : post-pénurie, mais certainement pas post-humaine.

- Explorez l'histoire ambitieuse d'un futur à travers des fragments de souvenirs personnels. Qu'il s'agisse d'une planète désertique en pleine terraformation ou des jardins enchanteurs d'Elysium, découvrez une vision optimiste du lointain avenir de l'humanité : post-pénurie, mais certainement pas post-humaine. La musique est la réalité - Profitez d'une toute nouvelle bande originale imaginée par le compositeur de génie Damjan Mravunac, dont la musique s'inscrit au cœur de la trilogie.

En attendant d'en savoir plus, vous pouvez vous procurer The Talos Principle 2 à 28,99 € chez Gamesplanet.