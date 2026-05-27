The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt officialise enfin le 3e DLC du jeu, Songs of the Past, Geralt n'a pas dit son dernier mot !

En attendant Ciri, Geralt va revenir !





En décembre 2024, lors des Game Awards, CD Projekt annonçait The Witcher IV, qui marquera le début d'une nouvelle trilogie avec Ciri en tant qu'héroïne principale. Outre une bande-annonce cinématique qui décollait la rétine, nous avons depuis eu droit l'an dernier à une démo technique sous Unreal Engine 5.6, montrant les folles possibilités de gameplay que pourrait avoir le projet, même si comme bien souvent le produit final devra trouver un juste milieu en termes de concessions.

En attendant d'avoir de ses nouvelles, c'est The Witcher 3: Wild Hunt qui est sous le feu des projecteurs. Hier, nous apprenions qu'un live anniversaire serait diffusé ce jeudi à 17h00 pour célébrer les 10 ans du DLC Blood and Wine. C'est là qu'aurait dû survenir l'annonce du jour, qui a fuité via le RED Launcher et a donc été confirmée dans la foulée. Oui, les rumeurs qui circulaient depuis déjà un bon moment sont vraies, une troisième extension est en développement !

Les premiers détails du 3e DLC





Après Hearts of Stone et Blood and Wine, ce nouveau contenu se nommera Songs of the Past. Il faudra toutefois patienter jusqu'à la fin de l'été pour en découvrir les détails, mais nous savons au moins qu'il sortira en 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Oui, l'ancienne génération de consoles a évidemment été mise de côté. De plus, sachez qu'il est co-développé par Fool's Theory, qui œuvre également sur le remake du premier The Witcher. Autant dire que ses développeurs savent ce qu'ils font.

La première illustration partagée est dans la veine de celles des précédents DLC, avec Geralt de Riv épée en mains et une créature menaçante faite de branches dans son dos.

Des configurations qu'il va falloir muscler





Avec l'arrivée future de Songs of the Past, qui a donc délaissé la précédente génération, les PC vont eux aussi devoir s'améliorer pour suivre la cadence. À une époque où les prix des composants flambent, cela peut faire craindre le pire aux joueurs, mais rassurez-vous, si vous possédez déjà une bonne machine, tout devrait bien se passer. Vous trouverez donc ci-dessous la nouvelle configuration minimale qui entrera en vigueur dès la prochaine mise à jour :

Nouvelle configuration minimale CPU AMD Ryzen 5 2600 ou Intel Core i5-8400 GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go VRAM 6 Go RAM 12 Go Espace de stockage 70 Go SSD OS Windows 11 64 bits

Le studio précise également que Windows 11 sera requis par défaut pour Cyberpunk 2077 en raison de l'arrêt du support de Windows 10 par Microsoft à l'automne dernier, faisant qu'il ne teste désormais plus les patchs sur cet OS... Par conséquent, seuls les processeurs supportés par W11 et cartes graphiques disposant de drivers compatibles le seront par CD Projekt. De même, comme vous pouvez le constater, adieu les HDD, donc si vous n'avez pas encore effectué la transition, il est grand temps d'investir dans un bon gros SSD. Enfin, il faudra nécessairement utiliser DirectX 12.

Notez tout de même qu'il sera toujours possible de jouer sur une ancienne version du jeu, mais sans disposer des nouveautés à venir.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition est actuellement en promotion à seulement 9,99 € sur GOG.com.