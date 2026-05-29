Thinky Direct 2026, plus de 40 jeux de réflexion entre enquêtes, casse-têtes et mondes étranges

Le Thinky Direct 2026 n’est pas une conférence comme les autres. Là où les grands rendez-vous vidéoludiques multiplient les bandes-annonces spectaculaires, les grosses licences et les promesses de blockbusters, cette présentation organisée par Thinky Games a choisi une voie plus ciblée. Ici, pas de surenchère visuelle ni de course au jeu le plus impressionnant, mais une sélection entièrement tournée vers la réflexion, l’observation, la logique et la résolution de problèmes. Pendant près d’une heure, plus de 40 jeux ont été présentés avec une idée simple, rappeler que le puzzle game indépendant reste l’un des laboratoires les plus créatifs du jeu vidéo actuel.



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La diffusion du Thinky Direct 2026 a également servi de coup d’envoi au Cerebral Puzzle Showcase, un événement organisé sur Steam du 28 mai au 4 juin 2026, avec des démos, des remises et une mise en avant de jeux pensés pour faire travailler les méninges. Le terme “thinky” désigne ici une famille assez large de jeux. Certains reposent sur des énigmes classiques, d’autres sur des enquêtes, des mécaniques spatiales, des règles cachées, des langages à déchiffrer ou des systèmes qui se révèlent progressivement. La conférence a surtout montré que le jeu de réflexion ne se limite plus depuis longtemps au simple déplacement de blocs ou à la grille de cases à compléter.

Parmi les titres les plus immédiatement identifiables, Escape Academy 2: Back 2 School devrait parler aux amateurs d’escape games numériques. Cette suite reprend le principe de salles à résoudre seul ou en coopération, mais avec un nouveau campus, de nouveaux mystères et une conspiration à démêler. La formule a l’avantage d’être lisible en quelques secondes, ce qui en fait l’un des jeux les plus accessibles du programme. Le joueur doit observer son environnement, comprendre les mécanismes, associer les indices et progresser comme dans une salle d’escape game physique, mais avec la liberté de mise en scène propre au jeu vidéo. Dans une conférence aussi riche, ce genre de projet joue le rôle de porte d’entrée idéale pour un public qui aime les énigmes sans forcément chercher une expérience abstraite.

Autre nom à surveiller, Servant of the Lake s’adresse davantage aux amateurs d’ambiances étranges et de puzzles narratifs. Le jeu s’inscrit dans l’univers de Rusty Lake, une série bien connue des joueurs qui apprécient les point’n click sombres, les secrets de famille, les objets inquiétants et les situations volontairement dérangeantes. Cette nouvelle aventure transporte le joueur dans le domaine des Vanderboom, avec une atmosphère où l’alchimie, les non-dits et les énigmes se croisent. Le titre a l’intérêt de combiner une identité visuelle immédiatement reconnaissable avec une approche du puzzle très liée à la narration.

Le Thinky Direct 2026 a aussi mis en avant des jeux d’enquête plus calmes, presque contemplatifs dans leur rythme. Deductopia propose d’examiner des scènes, de repérer des détails et de relier des personnes, des animaux ou des objets. From Ruins semble adopter une approche plus dramatique, avec des affaires à résoudre et des connexions à établir entre différents éléments. The Granny Detective Society prend une direction plus légère, en évitant l’enquête criminelle classique pour s’intéresser à des voisins, à leurs identités et à leurs professions. Cette diversité montre que la déduction peut prendre plusieurs formes, du polar sérieux au jeu d’observation plus doux et plus accessible.

Dans un registre plus cosy, Rita a également de quoi attirer l’attention. Prévu pour le 30 juillet 2026, le jeu suit un petit poussin dans une aventure où les puzzles de mots tiennent une place centrale. Ce type de proposition peut sembler modeste au premier regard, mais il repose souvent sur un équilibre délicat. Le plaisir vient moins de la difficulté brute que de la manière dont le jeu transforme les mots en mécanique, en progression et en émotion. Pour le public francophone, la question de la localisation sera essentielle, car un puzzle basé sur le langage dépend fortement de la qualité de sa traduction.

Backpack Boy, annoncé pour le 10 août 2026, fait partie des projets les plus simples à résumer, ce qui peut aussi devenir une force. Le concept repose sur un garçon équipé d’un sac à dos et d’une lampe capable de modifier le monde autour de lui. Le joueur explore une structure abandonnée, manipule la lumière et semble agir sur les traces du passé pour avancer. Le principe rappelle que les jeux de réflexion les plus efficaces naissent souvent d’une idée claire, puis explorée avec méthode. Un bon puzzle game n’a pas besoin d’empiler les systèmes, il doit surtout pousser une mécanique centrale jusqu’à ses conséquences les plus intéressantes.