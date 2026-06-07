Paramount Games Studio, Skydance s’éloigne-t-il de la réalité virtuelle ?

L’annonce de Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin avec PlatinumGames ne concerne pas seulement les fans des Tortues Ninja. Elle éclaire aussi la nouvelle organisation du jeu vidéo chez Paramount, désormais structurée autour de Paramount Games Studio. Cette nouvelle entité regroupe notamment Skydance Interactive et Skydance New Media, deux studios jusque-là associés à des ambitions différentes. Le premier avait fortement marqué la réalité virtuelle, tandis que le second travaillait sur des productions plus traditionnelles, notamment autour de grandes licences comme Marvel 1943 Rise of Hydra ou Star Wars.

Cette fusion donne le sentiment d’un changement de priorité assez net. Skydance Interactives’était imposé comme l’un des noms importants de la VR moderne grâce à The Walking Dead Saints & Sinners, souvent cité comme l’un des jeux les plus marquants du secteur. Le studio avait ensuite poursuivi cette voie avec Skydance’s BEHEMOTH, une production pensée pour offrir une expérience d’action plus ambitieuse en réalité virtuelle. Pendant plusieurs années, Skydance Interactive représentait donc l’un des rares acteurs capables de porter des projets VR d’envergure, loin des petites expériences souvent associées au marché.

Le rattachement de cette équipe à Paramount Games Studio change forcément la lecture de son avenir. La nouvelle structure semble avant tout pensée pour exploiter les grandes licences du groupe Paramount sur PC et machines de salon. Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin illustre déjà cette direction, avec un projet AAA confié à PlatinumGames et destiné aux plateformes les plus installées. Cette logique paraît assez éloignée de celle qui animait jusque-là Skydance Interactive, dont l’identité reposait en grande partie sur la réalité virtuelle.

Il serait cependant trop rapide d’affirmer que Skydance abandonne définitivement la VR. Aucun communiqué officiel ne dit clairement que le studio ne produira plus jamais de jeu en réalité virtuelle. Rien n’empêche donc Paramount Games Studio de revenir un jour vers ce marché, surtout si une licence du groupe s’y prête. Mais les signaux actuels ne vont pas dans ce sens. Les projets mis en avant concernent surtout des jeux PC et machines de salon, avec une volonté de bâtir des productions premium autour de marques fortes et immédiatement identifiables.

Pour les joueurs VR, cette évolution reste forcément préoccupante. Le secteur traverse déjà une période délicate, entre ralentissement des annonces, fermeture de studios spécialisés et difficulté à imposer des productions ambitieuses sur la durée. Dans ce contexte, voir Skydance Interactive disparaître dans une structure plus large donne l’impression qu’un acteur important de la VR perd son identité propre. Le studio ne ferme pas, mais sa place dans la stratégie globale paraît moins lisible.

La situation reflète aussi un mouvement plus large dans l’industrie. Les grands groupes privilégient souvent les plateformes les plus rentables et les plus installées, surtout lorsqu’ils doivent valoriser des licences coûteuses. La VR reste un marché créatif et immersif, mais encore plus limité en volume que le PC ou les machines de salon. Pour une entreprise comme Paramount, il paraît donc logique de concentrer ses efforts sur des jeux capables de toucher un public plus vaste. Cette logique économique peut se comprendre, mais elle laisse forcément les passionnés de VR avec un goût d’inachevé.

Avec The Walking Dead Saints & Sinners, Skydance Interactive avait prouvé qu’un jeu VR pouvait proposer une vraie densité, une structure solide et un fort sentiment de présence. Avec Skydance’s BEHEMOTH, le studio avait encore cherché à défendre une vision ambitieuse de la réalité virtuelle. Son intégration dans Paramount Games Studio ne gomme pas cet héritage, mais elle semble ouvrir une nouvelle phase, plus tournée vers les licences du groupe et les productions classiques.

La VR n’est donc pas officiellement abandonnée par Skydance, mais elle ne semble plus être au centre du projet. C’est sans doute la formulation la plus juste à ce stade. Paramount Games Studio donne la priorité aux grandes marques et aux jeux destinés aux plateformes les plus larges. Pour la réalité virtuelle, cela ressemble moins à une fin annoncée qu’à une mise en retrait. Dans un marché déjà fragile, ce signal suffit à nourrir les inquiétudes.