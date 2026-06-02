MAJ Tomb Raider: Legacy of Atlantis va se faire désirer, sa date de sortie, ses éditions et des visuels en fuite avant le State of Play

Des visuels et informations dévoilés trop tôt





En décembre dernier, lors des Game Awards, Amazon Game Studios et Crystal Dynamics annonçaient non pas un, mais deux nouveaux projets vidéoludiques mettant en scène Lara Croft. Nous aurons d'un côté l'inédit Tomb Raider: Catalyst avec une héroïne bien plus âgée en Inde, alors prévu pour 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et de l'autre le remake Tomb Raider: Legacy of Atlantis codéveloppé par Flying Wild Hog, une réinterprétation du jeu de 1996 qui avait déjà été refait à neuf en 2007 par l'intermédiaire de Tomb Raider: Anniversary. Jusqu'à présent, nous l'attendions pour cette année 2026, mais ce ne sera finalement pas le cas.

En amont du State of Play, les fuites se sont multipliées, à commencer par la diffusion de visuels inédits via le PlayStation Store, avant que ceux déjà dévoilés ne viennent les remplacer.

C'est ensuite Amazon qui a carrément vendu la mèche (via Wario64) quant aux deux éditions qu'il va commercialiser, dévoilant au passage la date de sortie du jeu. Ainsi, Tomb Raider: Legacy of Atlantis est attendu le 12 février 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, loupant de peu sa fenêtre de sortie initiale.

En plus de l'édition Standard à 59,99 $, une Deluxe à 69,99 $ sera proposée, donnant un accès instantané à une tenue et incluant un pack de DLC post-lancement, de quoi poser quelques questions... Des bonus de précommande sont également prévus.

Bonus de précommande Tenue de survivante (déblocage en avance). Édition Standard Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Édition Deluxe Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

48 heures d'accès anticipé.

Tenue parisienne (déblocage en avance).

Pack de DLC scénarisé (post-lancement).

Mise à jour : comme prévu, le State of Play a bien permis la diffusion d'une nouvelle bande-annonce haletante, confirmant la sortie pour l'an prochain, le 12 février 2027 (il y a sans doute eu une confusion avec l'accès anticipé à la base).

Les précommandes sont désormais ouvertes.