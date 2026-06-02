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Tomb Raider Legacy of Atlantis vignette 02 06 2026

MAJ Tomb Raider: Legacy of Atlantis va se faire désirer, sa date de sortie, ses éditions et des visuels en fuite avant le State of Play

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Source: PlayStation Store et Amazon

Lara loupera finalement de peu l'anniversaire de ses 30 ans, mais le remake compte bien nous en mettre plein la vue.

Des visuels et informations dévoilés trop tôt

En décembre dernier, lors des Game AwardsAmazon Game Studios et Crystal Dynamics annonçaient non pas un, mais deux nouveaux projets vidéoludiques mettant en scène Lara Croft. Nous aurons d'un côté l'inédit Tomb Raider: Catalyst avec une héroïne bien plus âgée en Inde, alors prévu pour 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et de l'autre le remake Tomb Raider: Legacy of Atlantis codéveloppé par Flying Wild Hog, une réinterprétation du jeu de 1996 qui avait déjà été refait à neuf en 2007 par l'intermédiaire de Tomb Raider: Anniversary. Jusqu'à présent, nous l'attendions pour cette année 2026, mais ce ne sera finalement pas le cas.

En amont du State of Play, les fuites se sont multipliées, à commencer par la diffusion de visuels inédits via le PlayStation Store, avant que ceux déjà dévoilés ne viennent les remplacer.

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C'est ensuite Amazon qui a carrément vendu la mèche (via Wario64) quant aux deux éditions qu'il va commercialiser, dévoilant au passage la date de sortie du jeu. Ainsi, Tomb Raider: Legacy of Atlantis est attendu le 12 février 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, loupant de peu sa fenêtre de sortie initiale.

En plus de l'édition Standard à 59,99 $, une Deluxe à 69,99 $ sera proposée, donnant un accès instantané à une tenue et incluant un pack de DLC post-lancement, de quoi poser quelques questions... Des bonus de précommande sont également prévus.

Bonus de précommande

  • Tenue de survivante (déblocage en avance).

Édition Standard

  • Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Édition Deluxe

  • Tomb Raider: Legacy of Atlantis.
  • 48 heures d'accès anticipé.
  • Tenue parisienne (déblocage en avance).
  • Pack de DLC scénarisé (post-lancement).

Tomb Raider Legacy of Atlantis édition Deluxe 02 06 2026 Tomb Raider Legacy of Atlantis bonus précommande 02 06 2026

Mise à jour : comme prévu, le State of Play a bien permis la diffusion d'une nouvelle bande-annonce haletante, confirmant la sortie pour l'an prochain, le 12 février 2027 (il y a sans doute eu une confusion avec l'accès anticipé à la base).

Les précommandes sont désormais ouvertes.

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
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Mots-clés
Tomb Raider Legacy of Atlantis date de sortie images visuels fuite leaks éditions Standard Deluxe

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