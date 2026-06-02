Toy Story: Retro Roundup et Toy Story 3: Complete Edition, Atari fait revivre 6 jeux rétro tirés des univers de Pixar

Les jouets de Pixar de retour en force !





D'ici quelques jours, nous pourrons découvrir en salles Toy Story 5, une aventure pour petits et grands qui va opposer nos jouets favoris à la terrible tablette Lilypad. Si la licence continue donc d'être exploitée au cinéma, cela fait un moment qu'elle n'a plus eu droit à des déclinaisons vidéoludiques lui étant propres, bien que son univers dans Kingdom Hearts III avait de quoi satisfaire les fans (à quand des nouvelles de KHIV ?). Si vous êtes nostalgique de cette époque où les jeux dérivés étaient nombreux, cela tombe bien, car Atari et le studio Digital Eclipse spécialisé dans les compilations rétro viennent d'annoncer Toy Story: Retro Roundup! et Toy Story 3 Complete Edition !

Une compilation généreuse, avec un bonus sympathique





Tout d'abord, Toy Story: Retro Roundup! va donc revenir aux origines de la licence en jeu vidéo en compilant Toy Story (1995), Toy Story 2 : Buzz l'Éclair à la rescousse ! (Buzz Lightyear to the Rescue!) (1999), Toy Story 2 (1999), Les Aventures de Buzz l'Éclair (Buzz Lightyear of Star Command) (2000) et Toy Story Racer (2001), des jeux développés à l'époque par Traveller's Tales et/ou Tiertex Design Studios en fonction des plateformes.

Mais ce n'est pas tout, car un titre bonus a été inclus, 1 001 Pattes (A Bug's Life), des mêmes développeurs. Et, oui, les différentes versions seront présentes, soit une aubaine en termes d'accessibilité et de préservation. De nombreuses améliorations sont également au rendez-vous, dont la possibilité de sauvegarder n'importe quand et de choisir entre des graphismes en haute résolution et ceux d'origine (le communiqué évoque seulement la PS1, à voir pour ceux de la Game Boy, etc.).

Jouez à cinq jeux emblématiques : quatre jeux Toy Story plus 1 001 Pattes. Comprend 11 versions en tout des jeux sur consoles de salon et portables.

Des améliorations au confort de jeu les rendent plus faciles à comprendre et à maîtriser pour les joueuses et les joueurs de tout âge.

Servez-vous du retour en arrière pour corriger vos erreurs. Vous avez raté un saut ? Vous avez encaissé trop de coups ? Maintenez une touche appuyée pour revenir juste avant votre faux pas et retenter votre chance.

pour corriger vos erreurs. Vous avez raté un saut ? Vous avez encaissé trop de coups ? Maintenez une touche appuyée pour revenir juste avant votre faux pas et retenter votre chance. Découvrez l'envers du décor avec des interviews exclusives de Jason Katz, responsable de l'histoire chez Pixar, Jim Hanks, comédien de doublage, Luigi Priore, vice-président et directeur général chez Disney & Pixar Games, et Jon Burton, fondateur de TT Games.

de Jason Katz, responsable de l'histoire chez Pixar, Jim Hanks, comédien de doublage, Luigi Priore, vice-président et directeur général chez Disney & Pixar Games, et Jon Burton, fondateur de TT Games. Explorez le musée virtuel bourré de documents de conception rares, de photos de développement de l'époque et d'archives diverses.

bourré de documents de conception rares, de photos de développement de l'époque et d'archives diverses. Utilisez les codes de triche de Rex ! Profitez de vies illimitées, d'une invincibilité ou bien déverrouillez tous les personnages et les niveaux.

Profitez de vies illimitées, d'une invincibilité ou bien déverrouillez tous les personnages et les niveaux. Apprenez comment jouer en suivant les instructions réactualisées, puis faites vos armes dans le mode Entraînement .

. Écoutez les musiques grâce au Lecteur, qui comprend la totalité des bandes-son des jeux de la collection.

Un lifting plutôt bienvenu





Concernant Toy Story 3 Complete Edition, l'original ne date « que » de 2010 et a donc droit à un traitement séparé pour lui redonner une nouvelle jeunesse. En fonction des plateformes, les performances et la résolution ont été améliorées, allant jusqu'à de la 4K à 60 fps.

Revivez des moments charnières du film dans le mode Histoire, de la chambre d'Andy à la crèche Sunnyside.

Passez de Woody à Buzz l'Éclair et de Buzz l'Éclair à Jessie, chacun ayant des capacités différentes qui seront nécessaires pour franchir les niveaux.

Plongez-vous dans le mode Coffre à jouets. Remplissez des missions pour vos amis les jouets, habillez les habitants de la ville, décorez les bâtiments et tant d'autres choses encore.

Jouez avec un ami en coop locale. Disponible en mode Histoire ou Coffre à jouets.

Disponible en mode Histoire ou Coffre à jouets. Toutes les versions comprennent maintenant du contenu auparavant exclusif, comme la possibilité de jouer l'Empereur Zurg en mode Coffre à jouets et quatre thèmes supplémentaires permettant de décorer le coffre.

Date de sortie et tarification





Toy Story: Retro Roundup! et Toy Story 3 Complete Edition sont attendus le 15 octobre 2026 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch et PC (Steam). Il sera possible de se les procurer en dématérialisé au prix de 24,99 $ l'unité (à voir s'il y aura des variations en fonction des boutiques).

Une édition physique réunira l'ensemble le même jour, mais ne sortira que sur PS5, PS4 et Switch à 39,99 €, ainsi que sur Switch 2 à 49,99 €, la différence s'expliquant par la présence d'une véritable cartouche !





Vous trouverez des visuels de ces différents jeux en page suivante.