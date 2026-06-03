Until Dawn 2 : une suite au décor paradisiaque pour nous plonger dans un nouveau cauchemar

Jusqu'à l'aube et même sous le soleil





En 2015, les joueurs PS4 pouvaient découvrir Until Dawn, un jeu d'horreur dans la veine des slashers movies qui avait pour décor un chalet en plein cœur des montagnes de Blackwood Pines, dans l'Alberta (Canada). Avec la présence au casting de Hayden Panettiere, Rami Malek ou encore Peter Stormare, la frontière entre jeu vidéo et cinéma était mince pour l'époque. Après ce très bon survival-horror basé sur des séquences d'action utilisant un système de QTE, Supermassive Games avait récidivé en donnant naissance à Until Dawn: Rush of Blood en VR l'année suivante, puis à la préquelle The Inpatient en 2018, toujours en réalité virtuelle.

Si le studio a ensuite pris son envol pour concevoir la série The Dark Pictures, cela n'a pas empêché Sony Interactive Entertainment d'en commander une version PS5 et PC parue fin 2024, réalisé par Ballistic Moon et oscillant entre le remaster et le remake. L'an dernier, c'est au cinéma que nous avons pu trembler grâce à Until Dawn : La mort sans fin.

Si vous appréciez la licence, la rumeur circulait qu'une suite était en développement, cette fois du côté de Firesprite Games. Eh bien, tout était vrai puisque nous avons découvert ce Until Dawn 2 à l'occasion du dernier State of Play, juste avant le grand final de la présentation. Et de prime abord, difficile de deviner à quoi nous avons affaire puisque la destination choisie pour nous filer des sueurs froides donne plutôt envie de transpirer.

Les premiers détails d'Until Dawn 2





Ce nouveau jeu va donc mener un groupe de protagonistes inédit sur l'île tropicale fictive et abandonnée d'Akishima, où nous voyons notamment un complexe hôtelier recouvert de végétation après que la nature ait repris ses droits. Il s'agit de chasseurs de fantômes travaillant pour la chaîne Dead True, portée sur le paranormal et qui vient d'obtenir le premier financement de l'un de ses épisodes, mais ayant l'habitude de mettre en scène ces phénomènes et non d'en être victime...

Sur le PlayStation Blog, le directeur créatif Stu Tilley précise que cette histoire sera un standalone ne manquant pas d'émotion, de twists et de choix à effectuer pour faire survivre nos personnages toute la nuit, sans parler des relations tumultueuses et NSFW entre eux. Les choix et leurs conséquences auront toujours autant d'impact, et la manière dont seront gérées les relations devrait être encore plus primordiale en termes d'embranchements, de petits moments pouvant déclencher d'importants effets papillon aux résultats imprévus. Quant au gameplay, la vidéo met déjà des QTE en avant, sans surprise.

Jambes tranchées à la machette par un individu masqué, saignement de nez pouvant suggérer un empoisonnement, saut dans le vide résultant d'un atterrissage mortel sur un rocher, les exemples de dangers donnent le ton et rappellent d'ailleurs certains évènements du long-métrage.

Il faudra patienter avant de découvrir Until Dawn 2, dont la sortie est prévue pour 2027 sur PS5. D'ici là, davantage de détails, notamment sur le casting, seront dévoilés. La seule certitude, c'est que le Dr Hill (Peter Stormare) sera de retour.

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