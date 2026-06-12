UploadVR Showcase Summer 2026, suivez avec nous les annonces VR et XR de ce soir

Après plusieurs rendez-vous consacrés aux jeux indépendants, aux productions PC, aux annonces XBOX ou encore aux conférences estivales plus généralistes, la VR revient sur le devant de la scène. L'UploadVR Showcase Summer 2026 est prévu ce vendredi 12 juin à 10h00 PT, soit 19h00 en France.

Comme chaque année, ce rendez-vous doit permettre de découvrir de nouvelles annonces autour des jeux en réalité virtuelle, de la réalité mixte et plus largement de l’écosystème XR. UploadVR présente son showcase comme un événement organisé deux fois par an, en juin et en décembre, afin de rassembler de nouveaux jeux, des mises à jour importantes, des premières images et des annonces liées aux technologies immersives. Les joueurs équipés d’un Meta Quest, d’un PlayStation VR2, d’un casque PC VR ou d’un Apple Vision Pro auront donc intérêt à garder un œil sur cette conférence. Le mois de juin est déjà chargé en sorties VR.

De notre côté, nous vous proposerons de vivre l’événement en direct sur la chaîne YouTube de GamerGen. Le ReStream débutera à 18h45, afin de prendre le temps de revenir sur les attentes, les rumeurs raisonnables, les titres déjà connus et les annonces que la communauté VR aimerait voir apparaître. La conférence commencera ensuite à 19h00, avec nos réactions en direct et un suivi des principales informations présentées.

Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de faire le point sur l’état actuel de la VR. Entre la place toujours centrale du Meta Quest, le suivi plus discret du PlayStation VR2, les ambitions du PC VR, la réalité mixte qui s’installe progressivement et les expériences plus haut de gamme liées à l’Apple Vision Pro, le secteur reste actif, mais en quête de signaux clairs. Un showcase centré sur les jeux et les usages immersifs peut donc apporter des éléments intéressants pour les joueurs comme pour les passionnés de technologies XR.

Nous vous donnons donc rendez-vous ce soir à partir de 18h45 pour suivre ensemble le UploadVR Showcase Summer 2026. Comme d’habitude, nous commenterons les annonces en direct, avec un regard critique, de la curiosité et, espérons-le, quelques vraies surprises pour les amateurs de réalité virtuelle.