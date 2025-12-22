Vince Zampella : le cofondateur d'Infinity Ward (Call of Duty) et Respawn Entertainment (Titanfall, Star Wars Jedi) est décédé

Un grand nom du jeu vidéo victime d'un accident de la route





Alors que l'industrie vidéoludique est dans l'ensemble au repos à l'occasion des fêtes de fin d'année, c'est une tragique nouvelle qui a été rapportée ce lundi soir. Comme vous l'avez lu en titre, le game designer et responsable de studios Vince Zampella est décédé à l'âge de 55 ans des suites d'un accident de la route ce dimanche 21 décembre à 12h45, heure locale. C'est le média NBC 4 de Los Angeles qui a rapporté cette bien triste nouvelle.

Si les causes exactes du crash restent pour le moment inconnues, malgré la vidéo fournie aux autorités par un témoin, nous savons juste que la Ferrari 296 GTS 2026 dans laquelle il se trouvait a heurté une barrière en béton après une sortie de route dans la zone forestière au nord de Los Angeles dans les montagnes de San Gabriel, éjectant un passager qui a péri à l'hôpital, tandis que le conducteur Vince Zampella a été piégé alors que le bolide prenait feu.

De CoD à Battlefield





Même si son nom ne vous parle pas forcément, l'héritage vidéoludique qu'a laissé Vince Zampella est clairement conséquent. Designer sur Medal of Honor: Allied Assault sorti en 2002, il a cette même année cofondé Infinity Ward avec Grant Collier et Jason West, donnant naissance un an plus tard au tout premier Call of Duty sur lequel il était producteur.

Après le Modern Warfare 2 de 2009, il avait été viré par Activision avant de rebondir en cofondant en 2010 Respawn Entertainment avec son acolyte Jason West, dont les jeux ont été édités par Electronic Arts qui a racheté le studio en 2017. C'est sous sa direction que nous avons donc eu droit aux deux Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order et Survivor, ainsi que le jeu VR Medal of Honor: Above and Beyond.

Enfin, depuis 2020, il avait repris la direction de DICE Los Angeles, ensuite renommé en Ripple Effect Studios, avant d'être nommé responsable de la licence Battlefield, qui est revenue en force il y a peu avec Battlefield 6.

Sa carrière a donc été bien remplie et laissera clairement un impact auprès des joueurs. Nous ne pouvons qu'exprimer toutes nos condoléances auprès de sa famille et ses proches face à une telle tragédie.