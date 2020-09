Virtua Fighter : la série va revenir avec une nouvelle expérience tourné eSport !

Et si c'était ça, la plus grosse annonce du Tokyo Game Show 2020 ? SEGA a profité de son direct célébrant ses 60 ans pour faire une annonce concernant l'une de ses plus grosses franchises dormantes, pour le plus grand plaisir des fans en manque de la licence depuis maintenant près de 10 ans.

C'est bel et bien un nouveau Virtua Fighter qui a été confirmé aujourd'hui ! Ce Virtua Fighter x eSports Project devrait mêler le meilleur de la saga aux codes des jeux de baston taillés pour les compétitions en ligne d'aujourd'hui, même si aucune plateforme n'est encore évoquée pour le moment.

Virtua Fighter , qui a été créé comme le premier jeu de combat 3D au monde en 1993, redémarrera en tant que titre eSport pour célébrer le 60e anniversaire de Sega, d'abord au Japon. Les détails du projet seront dévoilés à l'occasion d'une prochaine annonce.

Le premier teaser ne montre pas grand-chose, si ce n'est Akira Yuki prêt pour la bagarre. Tous les espoirs et les hypothèses sont permis, en espérant pour l'Occident qu'il ne s'agisse pas d'un « simple » jeu sur borne d'arcade susceptible de ne jamais voir le jour en Occident...