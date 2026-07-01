VR en crise, licenciements chez les créateurs de Ghosts of Tabor et trois jeux condamnés

Combat Waffle Studios, le studio à l’origine de Ghosts of Tabor, vient d’annoncer une réduction de ses effectifs. Le nombre de salariés concernés n’a pas été communiqué, mais cette décision interpelle puisque le jeu de tir et d’extraction fait partie des réussites commerciales les plus visibles du marché VR.

Scott Albright, fondateur et directeur général du studio, explique que cette restructuration fait suite à l’annulation d’un projet développé avec un important partenaire de plateforme dont l’identité reste inconnue. Combat Waffle Studios souhaite également adapter ses dépenses à la situation actuelle du secteur et assurer sa viabilité sur le long terme. Les premières spéculations évoquent Meta, mais aucun élément officiel ne permet pour le moment de confirmer cette hypothèse.

Ghosts of Tabor reste au cœur de la stratégie du studio. Combat Waffle Studios assure vouloir continuer à développer cet univers avec ses partenaires et affirme toujours croire en l’avenir de la réalité virtuelle. La situation reste néanmoins révélatrice des difficultés actuelles du marché. Ghosts of Tabor avait généré 10 millions de dollars lors de sa période d’accès anticipé, avant de dépasser les 30 millions de dollars de chiffre d’affaires au moment de son arrivée sur PlayStation VR2. Le titre a également bénéficié de collaborations avec plusieurs licences connues, dont Terminator et Splinter Cell. Même une réussite commerciale de cette ampleur ne semble donc plus garantir la stabilité d’un studio spécialisé dans la VR.

Cette annonce intervient alors que trois autres productions en réalité virtuelle connaissent également de sérieuses difficultés.

Alta a confirmé la fermeture prochaine de A Township Tale et de ses services en ligne. Le jeu ne pourra plus être téléchargé et ses serveurs seront désactivés le 20 juillet 2026. Le studio explique avoir étudié plusieurs solutions afin de maintenir l’expérience accessible, sans parvenir à trouver un modèle économiquement viable. Lancé en pré-alpha en 2018 avant son arrivée sur Meta Quest en 2021, A Township Tale proposait un monde ouvert coopératif reposant sur l’exploration, la fabrication d’objets et les interactions entre joueurs. Alta avait déjà interrompu en mai le développement de Reave, son second projet.

Le jeu de combat multijoueur Quantaar subira un sort similaire. Pumpkin VR fermera définitivement ses serveurs le 5 septembre 2026. Le titre a déjà été retiré des boutiques Meta Quest, Steam et Pico. Inspiré des jeux de combat en arène comme Super Smash Bros., il reposait entièrement sur ses modes compétitifs et ses espaces sociaux, ce qui rend sa disparition totale une fois les serveurs désactivés.

Le cas de Memoreum est légèrement différent. Patient 8 Games n’annonce pas sa fermeture, mais met fin à son développement à plein temps en raison de ventes insuffisantes. Ce jeu de tir narratif inspiré par Dead Space est sorti sur Meta Quest en octobre 2025. Malgré une évaluation moyenne de 4,4 sur 5, fondée sur un peu plus de 350 avis, ses résultats commerciaux ne permettent plus de financer régulièrement les correctifs et les nouvelles mises à jour. Une seule personne travaille désormais occasionnellement sur la version Steam. Le studio ne peut toutefois garantir ni sa date de lancement ni même sa sortie. La fenêtre indiquée sur la boutique a déjà été repoussée à plusieurs reprises et mentionne actuellement le troisième trimestre 2026.

Ces quatre annonces ne sont pas directement liées, mais leur proximité illustre la fragilité persistante de l’écosystème VR. Les jeux multijoueurs doivent réunir une communauté suffisamment importante pour couvrir le coût des serveurs et du suivi. Les productions narratives doivent quant à elles amortir leurs investissements sur un parc de casques encore limité. Le problème touche désormais aussi bien les petits studios que des équipes ayant déjà rencontré un succès important. Entre l’annulation de projets financés par les plateformes, les ventes insuffisantes et la difficulté à maintenir des services en ligne, le développement de jeux VR reste une activité particulièrement exposée.