VR Games Showcase (Printemps 2026) : Toutes les annonces, jeux et dates de sortie !

Le VR Games Showcase Spring 2026 vient de se terminer et a frappé un grand coup dans l'industrie de la réalité virtuelle. Au programme : des licences cultes, de toutes nouvelles propriétés intellectuelles, des portages Flat2VR très attendus et un florilège de mises à jour pour les titres déjà appréciés de la communauté.

Voici le résumé complet et détaillé, jeu par jeu, de cet événement incontournable.

Les annonces majeures et nouvelles franchises :

Payday : Aces High : La franchise phare de braquage en coop débarque en exclusivité VR ! Développé par Fast Travel Games ( Vampire: The Masquerade - Justice ), le jeu mettra en scène une nouvelle équipe (les "Aces") affrontant un antagoniste nommé Jupiter. Prévu courant 2026 sur Quest et PC VR, avec des casses à quatre joueurs.

The Boys : Trigger Warning : La série Amazon à succès a droit à son adaptation VR ! Ce jeu d'action brutal et d' immersive sim développé par Arvore vous glissera dans la peau d'un personnage cherchant à fuir Homelander. Sortie le 26 mars sur Meta Quest, avec une version PS VR2 à suivre.

Compass : Une toute nouvelle aventure de pilotage en monde ouvert signée Trebuchet Studios ( Broken Edge ). Sortie prévue au printemps 2026 sur Quest, PS VR2 et PC VR.

Little Nightmares VR: Altered Echoes : Le sponsor officiel de l'événement a rappelé sa date de sortie. Préparez-vous à frissonner le 24 avril sur PS VR2, Meta Quest et Steam VR.

Le show du Flat2VR Studios (Les classiques portés en VR)



La scène du modding devenue officielle continue de transformer nos jeux "écrans plats" favoris :

FlatOut 4 VR: Total Insanity : Refait entièrement avec des cockpits modélisés en 3D et un support 6DOF grâce au moddeur Mutar. Le jeu de course destructeur entre en accès anticipé sur PC VR le 23 avril .

Wrath: Aeon of Ruin - Brutal Edition : Team Beef a présenté son portage complet de ce rétro-shooter sanglant, optimisé pour la réalité virtuelle avec rechargements manuels et démembrements. Sortie le 9 avril sur Quest, PC VR et PS VR2.

Roboquest VR : Le roguelite FPS frénétique accueillera son mode coopération et son portage Meta Quest le 21 mai .

Trombone Champ Unflattened : Teasing d'un nouveau pack musical sous licence qui semble tout droit venu de chez Disney !

Sorties imminentes, Accès Anticipés et Mises à jour (Le Main Show)

Exoshock (Founder's Edition) : Le shooter hyper-nerveux lance son édition fondateurs (12,99$) garantissant l'accès à vie au jeu avec du contenu exclusif. Les versions PS VR2 et Steam arrivent bientôt avec du crossplay complet (y compris avec les joueurs PS5/PC sans casque).

Forefront 1.0 : Le Battle Royale à 32 joueurs sort de son accès anticipé le 23 avril avec de nouvelles cartes, armes et une refonte de l'éclairage sur PC VR.

Spymaster : Innerspace VR ( A Fisherman's Tale ) a dévoilé du gameplay pour ce thriller d'espionnage temporel très original. Sortie en accès anticipé plus tard cette année sur Quest et PC VR.

The Lightkeepers : Un jeu de survie coopératif développé par Spectral Games, attendu au 3ème trimestre 2026 sur Meta Quest.

The Amusement : Un fascinant jeu narratif et de puzzles se déroulant dans les années 1920, qui utilise le redirected walking pour simuler de grands espaces dans votre salon. Sortie le 16 avril (Quest et PC VR).

Dimensional Double Shift - Sporelando DLC : Owlchemy Labs offrira un tout nouveau monde gratuit à son jeu de simulation de job déjanté le 23 avril .

Among Us 3D: VR Definitive Edition : Ultime mise à jour et édition définitive prévue pour le 7 avril sur tous les supports.

Panoptic 2 : La suite de l'excellent jeu du chat et de la souris asymétrique opposera cette fois-ci le joueur VR à jusqu'à quatre joueurs sur écran plat. (PC VR et Quest).

One More Delve : Un très beau dungeon crawler coopératif basé sur la physique, prévu pour le 27 avril .

VMX (Montré dans le show) : Le jeu de BMX, trottinette et VTT multijoueur sort sur Steam VR le 26 mars (et plus tard sur Quest).

Space Control : Un jeu d'aventure spatial chaotique et plein d'humour atterrissant le 1er avril sur PC VR et Quest.

Primal Rumble : Un jeu de combat de cartes hilarant en réalité mixte sur Meta Quest, où les personnages se battent sur votre table basse comme des jouets.

VRacer Hoverbike : Déploiement immédiat d'un outil de création de circuits via une mise à jour gratuite.





Les mises à jour express (Montage vidéo)

Bootstrap Island : La première grosse mise à jour post-lancement (Q2 2026) apportera de nouvelles créatures, défis et un meilleur inventaire. (Portage PS VR2 bientôt terminé).

Legendary Tales - Dawn of History : Un DLC massif lancé aujourd'hui avec refonte des statistiques, nouveaux donjons, capacités de soin et armes.

Beat The Beats : Le jeu de rythme de boxe arrive sur Quest et PC VR le 2 avril .

Puzzling Places : Sortie de l'incontournable jeu de puzzles 3D sur Steam (et jouable sur écrans plats) le 9 avril avec du multijoueur cross-platform .

Le Pre-Show : La foire aux pépites indépendantes





Le début de la conférence était chargé de pépites indépendantes à surveiller de très près :

Bloxer : Un "Match-4" physique jusqu'à 9 joueurs. Sorti le 24 mars .

How To God : Grosse mise à jour pour le god game avec de nouvelles quêtes et bâtiments.

Shop & Stuff : Simulateur de supermarché chaotique, sortie le 27 mars sur PS VR2.

Peak Rhythm : Ajout immédiat du multijoueur pour ce jeu de rythme d'escalade.

A Long Survive : Un shooter de zombies clamant avoir les plus grosses hordes de la VR. Prévu pour avril (PS VR2, PC VR) avec crossplay.

Virtual Hunter : Sortie sur Quest et PS VR2 le 27 mai .

Full Steam Undead : Un FPS steampunk original où l'on tire sur des zombies depuis un train.

Isle of Food : Un simulateur de cuisine/gestion de restaurant prévu pour avril sur Quest/PC VR.

Squingle Arcade : Un free-to-play zen de parcours, prévu sur pratiquement tous les casques.

Confined: Leaving OKB-134 : Un jeu d'horreur dans un bunker abandonné (avec support écran plat à venir).

Plasmaborne : Du gameplay frénétique pour ce shooter déjà disponible sur Meta Quest.

Interlocked: Puzzle Islands : Un puzzle-game relaxant sorti le 24 mars sur Quest.

Crepe Master : Devenez une "Magical Girl" et sauvez l'univers à coups de poêle à crêpes ! Prévu pour le 7 mai .

Sol Protocol : Un roguelike de science-fiction spatial en coop jusqu'à 3 joueurs (Alpha ouverte très bientôt).





Et ensuite ?





En fin d'émission, l'organisation a annoncé que le VR Games Showcase reviendrait pour la toute première fois lors du Summer Games Fest, offrant enfin à la réalité virtuelle la tribune qu'elle mérite au sein du plus gros événement estival de l'industrie du jeu vidéo. Le rendez-vous est pris !