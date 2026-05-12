VS Studio : après Bandai Namco, SNK s'offre les services de Katsuhiro Harada pour viser la perfection !

Un nouveau studio de jeu vidéo pour SNK





Depuis les années 70, la Shin Nihon Kikaku depuis devenue SNK Corporation a fait rêver petits et grands avec des licences cultes sur arcade puis consoles et PC, en plus d'avoir conçu de nombreux appareils pour les y accueillir : les Neo-Geo. Si dernièrement, la firme a surtout fait parler d'elle avec Fatal Fury: City of the Wolves et Metal Slug qui célèbre ses 30 ans en 2026, elle prépare également son avenir pour perdurer. Fin 2024, nous apprenions par exemple la création de KOF Studio avec la volonté de révolutionner son héritage.

Eh bien, l'éditeur va également pouvoir compter sur une toute nouvelle entité baptisée VS Studio SNK, ayant à sa tête en tant que directeur représentatif et CEO une pointure des jeux de combat, le seul et unique Katsuhiro Harada ! Ce nouveau studio de développement a été établi le 1er mai 2026 à Shinagawa (Tokyo) par ce dernier et va avoir l'entier soutien de SNK, qui prévoit d'en faire l'une de ses filiales et ainsi renforcer ses capacités de développement.

Mais qui est Katsuhiro Harada ?





C'est en 1994 que ce Japonais ayant été à l'université avec Tomonobu Itagaki, le regretté créateur de la licence Dead or Alive, a rejoint Namco comme financier, avant de vite être affecté à la toute nouvelle licence qu'était Tekken. Outre ses doublages de certains combattants, il a fini par gravir les échelons et devenir l'un des directeurs de Tekken 3 en 1997, devenant au fil du temps le visage de la série auprès des joueurs. Pour autant, il a également participé à bien d'autres projets au cours de sa carrière chez Bandai Namco, que ce soit dans un rôle de superviseur, producteur, manager marketing ou encore producteur exécutif.

En décembre dernier, il annonçait pourtant quitter l'éditeur après 31 années de bons et loyaux services, citant notamment comme raison de son départ la perte de plusieurs de ses amis proches au fil des ans et le passage de flambeau de certains de ses aînés dans le milieu alors qu'ils partaient à la retraite. Cela l'a fait réfléchir sur le temps qu'il lui restait en tant que créateur. Il promettait alors de partager à une date ultérieure les prochaines étapes de sa vie professionnelle et c'est donc désormais l'heure avec la révélation de son propre studio. Vous trouverez quelques visuels de l'intérieur des locaux en page suivante.

Les premiers détails de ce nouveau partenariat





Voici la toute première déclaration de Katsuhiro Harada en tant que responsable de Versus Studio SNK :

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouveau studio de développement de jeux vidéo, « VS Studio ». La philosophie de VS Studio est la suivante : « Au-delà de la tradition, élaboré à la perfection ». Nous conjuguerons technologie, sensibilité et expertise de renommée mondiale pour atteindre l'excellence. Dans un environnement libre, ouvert et spacieux, nous générerons de nouvelles idées et créerons des jeux mémorables. Nous avons fondé ce studio pour donner vie à cette vision. Le « VS » de VS Studio revêt plusieurs significations. Il représente nos racines au sein du « Video game Soft (VS Development Division) » (logiciel de jeu vidéo / division de développement VS, NDLR), l'esprit de « Versus » qui remet en question la tradition, et bien d'autres significations symbolisant l'innovation et le défi, telles que « Visionary Standard » (standard visionnaire, NDLR), « Volition Shift » (changement de volonté, NDLR) et « Vanguard Spirit » (esprit d'avant-garde, NDLR). Impliqué dans le développement de jeux vidéo depuis de nombreuses années, j'ai constamment envisagé la manière dont je souhaitais passer mon temps en tant que développeur et quel type d'environnement permettrait aux développeurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. VS Studio est une réponse à cette question. En combinant technologie et connaissance, et en travaillant avec des collègues passionnés, nous avons pour ambition d'offrir les meilleures expériences de jeu aux joueurs du monde entier. VS Studio aspire à être un studio qui continue de relever de tels défis, et nous recherchons de nouveaux membres d'équipe qui partagent notre vision. Nous vous invitons à suivre l'avenir de VS Studio.

Le vice-président de SNK Studios, Yasuyuki Oda, a également pris la parole :

Je suis extrêmement fier d'accueillir au sein de notre groupe M. Katsuhiro Harada, ami de longue date et honorable rival. Nous avons longtemps évoqué l'hypothétique scénario de travailler ensemble, et ce rêve est désormais devenu réalité. Pour être honnête, rien n'est encore décidé, mais je suis convaincu que les choses deviendront encore plus passionnantes. Nous comptons sur votre soutien continu à SNK et à VS Studio.

VS Studio recrute et vous pourrez vous rendre sur son site officiel si jamais vous êtes intéressés et avez les compétences nécessaires. Sa création étant vraiment toute récente, n'espérez évidemment pas entendre parler d'un premier projet de sitôt, mais cette note d'intention a déjà de quoi braquer les projecteurs sur ce nouvel acteur de la scène JV.

Actuellement, Fatal Fury: City of the Wolves est vendu à partir de 17,99 € chez Gamesplanet.