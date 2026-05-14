Warhammer 40,000: Mechanicus II prépare son retour avec une nouvelle démonstration de force

Kasedo Games et Bulwark Studios ont enfin fixé le rendez-vous. Warhammer 40,000 Mechanicus II sera disponible le 21 mai 2026 sur Windows PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec un prix annoncé à 39,99 €, 39,99 $ ou 34,99 £ selon les territoires. L’annonce s’inscrit dans le cadre du Warhammer Skulls, le rendez-vous annuel organisé autour des jeux vidéo inspirés des univers de Games Workshop. Pour les amateurs de stratégie au tour par tour, cette date marque donc le retour d’une série qui avait su se démarquer par son ambiance industrielle, sa direction sonore et son traitement très particulier de l’Adeptus Mechanicus.

Cette annonce s’accompagne d’une nouvelle vidéo centrée sur deux chefs déployables, chacun rattaché à l’une des grandes forces en présence. Le Lector-Dogmatis Videx représentera l’Adeptus Mechanicus, tandis qu’Obasis, seigneur Nécron surnommé “The Shield”, incarnera une approche plus défensive et implacable du champ de bataille. L’objectif est clair, montrer que cette suite ne se limite pas à reprendre la formule du premier épisode, mais cherche à enrichir les styles de jeu à travers des commandants aux rôles bien distincts.

Dans Warhammer 40,000 Mechanicus II, les joueurs retrouveront une guerre technologique froide et brutale, portée par un gameplay tactique au tour par tour. Le premier épisode avait marqué une partie du public grâce à sa manière de traduire le fanatisme religieux de l’Adeptus Mechanicus dans ses mécaniques de jeu, avec une progression très liée à la connaissance, à l’optimisation et à la prise de risque. Cette suite conserve cet héritage, mais ajoute un changement majeur, les deux camps seront cette fois entièrement jouables.

Le conflit ne se jouera donc plus uniquement du point de vue des Tech-Priests face à l’éveil d’un monde-tombe Nécron. Les joueurs pourront également prendre le contrôle des forces Nécrons et participer au retour en puissance de leur dynastie. Cette double lecture devrait offrir une narration plus équilibrée, tout en permettant de mieux comprendre les objectifs, les méthodes et la logique militaire de chaque faction. L’opposition entre foi mécanique et immortalité xéno devient ainsi le cœur stratégique du jeu.

Autre nouveauté mise en avant, les environnements auront un rôle plus important pendant les affrontements. L’Adeptus Mechanicus pourra exploiter le terrain pour se protéger, tandis que les Nécrons pourront le détruire afin de remodeler le champ de bataille à leur avantage. Cette opposition entre couverture, positionnement et destruction devrait renforcer la dimension tactique des combats. Le joueur devra donc composer avec les forces et faiblesses de son camp, au lieu d’appliquer une stratégie unique à toutes les situations.

Une édition spéciale Omnissiah sera également proposée au lancement. Elle comprendra le jeu de base, un artbook numérique, la bande originale complète et une bande-son héritée du premier Warhammer 40,000 Mechanicus, intégrée comme option musicale en jeu. La musique reste un élément important de l’identité de la série, notamment grâce au travail de Guillaume David, déjà très associé à cette atmosphère liturgique, industrielle et oppressante. Cette édition vise donc surtout les joueurs attachés à la direction artistique et sonore de la licence.





Avec cette sortie calée pendant le Warhammer Skulls, Warhammer 40,000 Mechanicus II profite d’une fenêtre de communication idéale auprès des fans de l’univers. Le titre arrivera dans un contexte où les adaptations de Warhammer 40,000 continuent de multiplier les approches, entre action, stratégie, coopération et expériences plus spécialisées. Reste désormais à voir si cette suite parviendra à transformer son double point de vue en véritable profondeur tactique, et si les Nécrons réussiront à imposer leur retour face aux serviteurs de l’Omnimessie.