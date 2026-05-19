BON PLAN - Warhammer 40K Mechanicus II : la guerre commence avec 24 % de remise

Après un premier épisode apprécié des amateurs de stratégie et de l’univers Warhammer 40,000, Warhammer 40K Mechanicus II remet les joueurs face à une guerre technologique où la chair n’a plus vraiment sa place. Cette suite, développée par Bulwark Studios et éditée par Kasedo Games Ltd, est attendue sur PC via Steam, avec une sortie fixée au 21 mai 2026. Bonne nouvelle pour les joueurs intéressés dès le premier jour, le titre profite d’une remise de lancementde24% chez notre partenaire Gamesplanet.





Ce nouvel épisode reprend le conflit entre l’Adeptus Mechanicus et les Nécrons, mais avec une ambition plus large. Après des millénaires de sommeil, la Vargarde Nefershah réveille les légions de sa dynastie pour chasser les intrus qui ont osé s’installer sur son monde. En face, le Magos Dominus Faustinius est rappelé à travers la galaxie afin de mettre son expertise au service du Mechanicus. Ce duel ne se limite donc pas à un simple affrontement militaire, puisqu’il s’inscrit dans une guerre plus vaste, nourrie par la technologie, la foi, la rancune et les secrets enfouis.

L’un des grands arguments de Warhammer 40K Mechanicus II repose sur sa structure à deux factions jouables. Le joueur pourra mener les forces de l’Adeptus Mechanicus ou celles des Nécrons, avec deux campagnes narratives distinctes et deux façons d’aborder le champ de bataille. Ce choix devrait donner une vraie différence de rythme et de stratégie, entre les troupes du Mechanicus capables d’exploiter le terrain et les Nécrons, plus enclins à détruire les obstacles pour imposer leur puissance.

Le cœur du jeu reste celui d’un titre tactique au tour par tour. Il faudra composer son armée, déployer ses unités et utiliser les capacités propres à chaque camp pour prendre l’avantage. La gestion de l’environnement semble cette fois jouer un rôle plus important, avec des couvertures, des destructions et des déplacements à adapter selon la faction choisie. L’objectif n’est pas seulement de frapper fort, mais de comprendre comment chaque armée impose sa logique sur le terrain.

La guerre ne se limite pas aux missions isolées. Warhammer 40K Mechanicus II propose aussi une dimension de conquête territoriale, avec des régions à prendre, à défendre et des ressources à gérer. Du côté du Mechanicus, il faudra repousser l’éveil de la dynastie Sankhotep. Du côté des Nécrons, il s’agira de protéger les tombeaux et d’écraser ceux qui sont perçus comme des envahisseurs. Cette couche stratégique devrait donner davantage de poids aux décisions prises entre deux batailles.

La personnalisation aura également son importance. Les joueurs pourront incarner Faustinius et optimiser un entourage de technoprêtres, ou prendre le contrôle de la cour de nobles Nécrons menée par Nefershah. La gestion des garnisons, le choix des combattants et la préparation de chaque mission feront partie des éléments à surveiller. Le jeu semble vouloir éviter une progression trop linéaire en laissant davantage de place à la composition des forces et à l’identité de chaque armée.





L’ambiance sonore devrait aussi parler aux connaisseurs du premier volet. Guillaume David revient à la composition, un nom déjà associé à l’identité musicale très marquée de Warhammer 40,000 Mechanicus. Le récit est de son côté confié à Ben Counter, auteur connu des lecteurs de la Bibliothèque Interdite. Entre direction artistique sombre, fanatisme technologique et noblesse funéraire des Nécrons, cette suite mise clairement sur l’atmosphère autant que sur la tactique.

Pour les joueurs PC, la fiche Gamesplanet indique une clé Steam, une interface disponible en français et une compatibilité avec les succès Steam, le Steam Cloud et la prise en charge complète de la manette. La configuration minimale demande notamment Windows 10 en 64 bits, 12 Go de RAM et une carte graphique de type GeForce GTX 1660 ou Radeon RX 5600 XT. La configuration recommandée monte à 16 Go de RAM et vise une GeForce RTX 2070 ou une Radeon RX 6600 XT.





Avec ses deux campagnes, son conflit entre Mechanicus et Nécrons, sa couche stratégique et son système tactique au tour par tour, Warhammer 40K Mechanicus II vise clairement les amateurs de stratégie qui veulent retrouver l’univers sombre et industriel de Warhammer 40,000 sous un angle plus méthodique. La remise de 24 % proposée dès le lancement chez Gamesplanet permet surtout de réduire l’addition pour ceux qui comptaient se lancer dès le premier jour.