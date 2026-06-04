Women-Led Games Showcase, suivez la conférence en notre compagnie cette nuit

Les conférences estivales s'enchaînent et après le Latin American Games Showcase, que nous allons aussi suivre avec vous, la nuit s’annonce encore chargée pour les amateurs de jeux vidéo. Cette fois, nous vous donnons rendez-vous à 1h du matin pour suivre le Women-Led Games Showcase en restream, un événement consacré aux jeux portés par des équipes dans lesquelles des femmes occupent des postes clés.

Ce rendez-vous met en avant des projets souvent issus de la scène indépendante, avec des annonces, des bandes-annonces, des nouvelles images et peut-être quelques surprises. Il ne s’agit pas d’un événement réservé à un public féminin, mais d’une vitrine pensée pour donner davantage de visibilité à des créatrices, productrices, directrices créatives et responsables de studios qui participent activement à la richesse du jeu vidéo actuel.

Comme pour nos précédents restreams, nous suivrons la conférence en direct afin de réagir aux annonces, commenter les vidéos et repérer les jeux qui méritent votre attention. Cette période de l’année reste idéale pour découvrir des productions plus discrètes, parfois éclipsées par les grosses conférences, mais capables de proposer des idées originales.

Le direct sera diffusé cette nuit sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez suivre la conférence avec nous, réagir dans le chat et partager vos premières impressions au fil des annonces. Entre curiosité, découvertes indépendantes et analyse à chaud, ce restream du Women-Led Games Showcase devrait permettre de prolonger la soirée avec un rendez-vous différent des shows habituels.

Rendez-vous cette nuit à 1h du matin pour suivre le Women-Led Games Showcase en notre compagnie sur GAMERGEN.COM.