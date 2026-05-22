WWE 2K touché de plein fouet par les licenciements chez Visual Concepts

Les licenciements récemment menés chez Visual Concepts semblent avoir frappé plus durement les équipes travaillant sur WWE 2K que celles liées à NBA 2K. Selon une exclusivité publiée par Insider Gaming, les développeurs associés aux jeux de catch auraient été les plus touchés par cette vague de suppressions de postes. Le studio, propriété de 2K, reste pourtant associé à deux licences sportives majeures, avec NBA 2K d’un côté et WWE 2K de l’autre.

D’après les informations rapportées par le site américain, les licenciements concerneraient à la fois l’équipe principale de WWE 2K et des développeurs ayant travaillé sur WWE 2K25 Netflix Edition. Le nombre exact de personnes touchées n’a pas été communiqué, mais plusieurs sources évoquent une coupe loin d’être négligeable. L’absence de chiffre officiel impose toutefois de rester prudent, puisque ni Take-Two ni Netflix n’ont répondu aux sollicitations d’Insider Gaming avant publication.

Le cas de WWE 2K25 Netflix Edition semble particulièrement sensible. Le jeu aurait obtenu de bons résultats en matière de téléchargements et de retours utilisateurs, mais Netflix aurait malgré tout estimé que le projet n’avait pas atteint ses attentes. Une source citée par Insider Gaming résume la situation de manière assez directe, en expliquant que le service attendait en réalité autre chose, à savoir un véritable jeu mobile. Cette différence entre la nature du projet et les attentes commerciales aurait laissé une équipe entière sans perspective claire pour la suite.

Toujours selon cette enquête, Netflix aurait décidé de ne pas renouveler son accord pour de futures éditions liées à WWE 2K26 et WWE 2K27. Cette décision aurait eu un effet direct sur les développeurs concernés, puisque le maintien de ces projets semblait structurant pour l’activité de cette équipe. Le problème ne serait donc pas seulement lié à la performance immédiate de WWE 2K25 Netflix Edition, mais aussi à l’absence de suite contractuelle capable d’absorber les effectifs.

Cette affaire intervient dans un climat déjà tendu chez Visual Concepts. Dans un précédent article, Insider Gaming rapportait que plusieurs anciens salariés avaient annoncé leur départ sur LinkedIn, avec une vague de licenciements dont l’ampleur exacte restait inconnue. Le média précisait aussi que 2K et Take-Two n’avaient pas répondu à ses demandes de clarification au moment de la publication. Le contraste reste frappant entre la solidité commerciale habituelle des licences sportives de 2K et la fragilité des équipes qui les produisent.

Pour l’instant, aucun élément officiel ne permet d’affirmer que l’avenir de WWE 2K serait directement menacé. La licence reste installée, identifiable et portée par une base de joueurs fidèle. En revanche, cette vague de licenciements pose une question plus large sur la manière dont les grands éditeurs gèrent leurs productions annuelles, leurs déclinaisons partenaires et les équipes qui en assurent le suivi. Même les séries très visibles ne protègent plus forcément les développeurs lorsque des accords commerciaux arrivent à leur terme. Wait and see !