WWE 2K23 : une date de sortie, la jaquette et sa star en fuite, la révélation imminente

Après une pause de deux ans pour relancer la série, WWE 2K22 est paru en mars 2022 avec des nouveautés sur les plans du graphisme et du gameplay. 2K Games et Visual Concepts vont désormais reprendre un rythme annuel, et s'apprêtent d'ailleurs à révéler la suite pour un lancement pas si lointain.

Insider Gaming affirme en effet que des médias ont été invités à découvrir le titre à San Antonio au Texas le 28 janvier, en marge du Royal Rumble qui aura lieu dans la ville, et qu'ils seront autorisés à parler de ce qu'ils ont vu à partir du 31 janvier. WWE 2K23 pourrait donc soit être révélé via un teaser lors de la diffusion du Royal Rumble, soit le mardi suivant, voire même avant, car 2K Games a commencé à faire monter la hype autour d'une officialisation prochaine via un tweet.

De son côté, Aggiornamenti Lumia, qui arrive à détecter les fichiers et informations ajoutés au Microsoft Store, vient de mettre la main sur la jaquette et la date de sortie du jeu. WWE 2K23 sortirait donc le 17 mars 2023, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, car un cross-gen bundle est prévu : dans la tradition de 2K Games, il faudrait normalement payer 10 € de plus pour avoir les versions PS4 et PS5 ou Xbox One et Xbox Series X|S. Et après Rey Mysterio l'année dernière, ce serait John Cena qui trônerait sur la jaquette : les vétérans ont encore la côte.

En attendant l'officialisation, WWE 2K22 est disponible à partir de 16,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : AEW: Fight Forever, le nouveau jeu de catch de Yuke's, développeur emblématique des WWE, officialisé par THQ Nordic