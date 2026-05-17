Xbox Elite Series 3, la nouvelle manette de Microsoft aurait déjà fuité

La prochaine manette haut de gamme de Microsoft semble avoir pris un peu d’avance sur son annonce officielle. Selon des images et documents publiés par Tecnoblog, puis repris par plusieurs médias spécialisés, l’Xbox Elite Controller Series 3 serait passée entre les mains de l’Anatel, l’autorité brésilienne chargée notamment de l’homologation des appareils connectés. Rien n’a encore été confirmé par Microsoft, mais la fuite donne déjà une idée assez précise de l’orientation prise par Xbox pour sa future manette premium.





À première vue, cette nouvelle version ne bouleverserait pas totalement la formule de l’Elite Series 2. On retrouverait toujours une manette pensée pour les joueurs exigeants, avec croix directionnelle interchangeable, gâchettes réglables, palettes à l’arrière et éléments personnalisables. Le design paraît néanmoins légèrement revu, avec une finition plus affinée et surtout l’apparition de deux nouveaux contrôles placés dans la partie inférieure, près de la prise jack 3,5 mm. Ces deux éléments ressemblent à de petites molettes de défilement, mais leur usage exact reste encore incertain.

Plusieurs hypothèses circulent déjà. Ces molettes pourraient servir à des réglages progressifs, par exemple dans des jeux de simulation ou de pilotage. Un titre comme Microsoft Flight Simulator est souvent cité, car ce type de commande pourrait convenir à l’ajustement d’une caméra, d’un zoom, d’un trim ou d’un niveau d’accélération. Pour l’instant, cela reste toutefois une interprétation basée sur les images. Sans présentation officielle, impossible de savoir si ces commandes seront pensées comme de simples raccourcis, des entrées analogiques ou un système plus avancé configurable par jeu.





L’autre nouveauté importante concernerait le jeu en cloud. D’après les documents évoqués par Tecnoblog et The Verge, l’Elite Series 3 intégrerait un bouton permettant de basculer entre un mode local et un mode cloud. L’idée serait de permettre à la manette de se connecter plus directement aux serveurs Xbox Cloud Gaming, probablement via le Wi-Fi, afin de réduire la latence par rapport à une connexion classique en Bluetooth ou via un appareil intermédiaire. Cette fonction montre surtout que Microsoft ne voit plus le cloud comme un simple complément, mais comme un usage à intégrer directement dans ses accessoires.

Cette fuite ne concerne d’ailleurs pas seulement l’Elite Series 3. Le même dossier a aussi fait apparaître une manette plus compacte, visiblement pensée pour le Xbox Cloud Gaming. Ce modèle disposerait du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3, d’un port USB-C et d’une batterie interne de 500 mAh. Selon The Verge, cette approche rappelle l’idée de la manette Stadia, qui pouvait se connecter directement aux serveurs pour réduire le délai entre l’entrée du joueur et l’action affichée à l’écran. L’Elite Series 3 pourrait donc s’inscrire dans une refonte plus large de l’écosystème Xbox autour du jeu à distance et du cloud.

La batterie constitue cependant un point plus discutable. D’après les données visibles dans la fuite, l’Elite Series 3 passerait sur une batterie rechargeable amovible de 1 528 mAh, contre 2 050 mAh pour l’Elite Series 2. Sur le papier, la batterie amovible est une bonne nouvelle pour la durée de vie du produit, puisqu’il serait possible de la remplacer plus facilement en cas d’usure. En revanche, la capacité annoncée serait inférieure d’environ un quart, ce qui pose une vraie question sur l’autonomie, surtout si le mode cloud utilise davantage le Wi-Fi.

Ce compromis pourrait être assumé par Microsoft, à condition que l’optimisation énergétique compense la baisse de capacité. Il faudra toutefois attendre des tests concrets pour savoir si cette évolution se traduit par une perte notable d’autonomie en jeu, ou si elle reste limitée dans l’usage quotidien. La présence d’une batterie remplaçable peut aussi répondre à une critique fréquente envers les accessoires premium, dont la durée de vie dépend souvent d’un composant difficile à changer. Pour une manette vendue traditionnellement à un tarif élevé, la réparabilité peut devenir un argument aussi important que les nouvelles fonctions.

Pour le moment, aucun prix ni aucune date de lancement ne sont connus. The Verge estime qu’une annonce autour du prochain Xbox Games Showcase serait plausible, puisque le passage par un organisme de certification intervient souvent lorsque le produit se rapproche d’une commercialisation. Là encore, il faut rester prudent, car Microsoft n’a pas officiellement présenté la manette. Cette fuite donne néanmoins une tendance claire, Xbox prépare ses accessoires à un futur où la console, le PC et le cloud devront fonctionner de manière plus fluide.

Si ces informations se confirment, l’Xbox Elite Controller Series 3 ne serait donc pas seulement une manette Elite avec quelques boutons supplémentaires. Elle pourrait devenir le premier vrai modèle premium de Microsoft pensé pour l’après-console traditionnelle, avec une logique de connexion directe, de personnalisation avancée et de meilleure maintenance. Reste à voir si le public acceptera le compromis sur la batterie, et surtout si le mode cloud apportera un gain réellement perceptible. La réponse dépendra moins de la fiche technique que des sensations en main, de la latence réelle et de l’autonomie mesurée en conditions normales.