Xbox Game Pass : les ajouts d'avril 2026 dévoilés, dont quelques nouveautés fracassantes

Ces dernières semaines n'ont pas accueilli énormément de projets inédits au sein du Game Pass, surtout pour les abonnés Premium qui payent le prix fort depuis la fin d'année dernière. Depuis, il y a tout de même eu l'arrivée day one de Super Meat Boy 3D, dont la date avait été dévoilée lors du Xbox Partner Preview, et ce n'est pas terminé. Durant les quinze jours à venir, il sera possible de découvrir Replaced, le spin-off de Vampire Survivors baptisé Vampire Crawlers et Kiln, l'étonnant party brawler de Double Fine Productions. Les joueurs Xbox également enfin pouvoir découvrir Hades II, alors il y aura largement de quoi s'amuser si le genre vous plait.

Le 15 du mois marquera pour ne pas changer le départ de plusieurs jeux, avec dans le lot l'encore incontournable GTA V. Eh oui, cela fera déjà un an qu'il avait fait son retour et il faut croire qu'aucun nouvel accord n'a pour le moment été signé. Le retrait de Eiyuden Chronicle Hundred Heroes est également assez dommage pour les amateurs de JRPG.

Disponible dès aujourd'hui

Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 7 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

Plongez dans un RPG classique avec Final Fantasy IV. Le royaume de Baron lance des attaques contre les nations voisines. Cecil, chevalier noir, s'allie à Kain le chevalier dragon, Rosa la mage blanche, Rydia l'invocatrice et bien d'autres pour s'opposer à Baron.

Bientôt disponibles

DayZ (PC) - 8 avril - Désormais disponible sur PC, rejoint le Game Pass Ultimate, le Game Pass Standard et le Game Pass Core, PC Game Pass

Le pays post-soviétique de Chernarus est frappé par un virus inconnu, transformant la majorité de la population en infectés frénétiques dans ce jeu de survie en monde ouvert. La lutte pour les ressources a engendré une mentalité hostile parmi les survivants, précipitant ce qu'il reste de l'humanité vers l'effondrement. Vous faites partie des rares survivants immunisés au virus, jusqu'où serez-vous prêt à aller pour survivre ?

Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) - 8 avril - Désormais disponible dans le Game Pass Standard, rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Menez votre peuple à la victoire dans un monde en constante évolution, dans ce jeu de stratégie mettant en scène des factions asymétriques dirigées par de puissants héros. Développez votre empire, exercez votre influence politique et levez de grandes armées pour partir en guerre et percer les sombres secrets enfouis au cœur de la planète.

FBC Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 8 avril - Désormais disponible dans Game Pass Standard, rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Un jeu de tir coopératif à la première personne se déroulant au sein d'une mystérieuse agence fédérale assiégée par des forces surnaturelles. Alors que le siège du quartier général atteint son paroxysme, seule Firebreak, l'unité la plus polyvalente du Bureau, dispose de l'équipement et du courage nécessaires pour affronter les crises les plus étranges, rétablir l'ordre et reprendre le contrôle.

Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 9 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

Construisez et personnalisez des montagnes russes palpitantes et des toboggans aquatiques spectaculaires, gérez le parc d'attractions ultime et partagez vos créations. Prêt à faire des vagues ?

Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 10 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

Laissez tout derrière vous et ouvrez une petite librairie au bord de la mer dans ce jeu de gestion narratif tout en douceur. Remplissez vos étagères de livres et d'objets variés, installez-vous dans des lieux pittoresques et gérez votre librairie d'occasion tout en faisant connaissance avec les habitants.

Football Manager 2026 (PC) - 13 avril - Désormais disponible dans le Game Pass Standard, rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

De nouvelles bases vous permettent de façonner votre destinée dans le football. Propulsé par le moteur Unity, Football Manager 2026 redéfinit la série en mettant la narration au cœur de l'expérience. Une interface repensée et une immersion accrue les jours de match vous rapprochent de l'action et donnent encore plus d'importance à chaque décision.

Football Manager 2026 Console (Cloud, console et PC) - 13 avril - Désormais disponible dans le Game Pass Standard, rejoint le Game Pass Ultimate et PC le Game Pass

Pensée pour une prise en main intuitive à la manette, cette version propose une interface repensée et l'expérience de match la plus immersive de la série. Constituez une équipe de stars grâce à de nouveaux outils de transfert et donnez vie à votre vision du football avec un réalisme tactique renforcé.

Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 14 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

Partez au combat au-delà des Enfers dans Hades II, un roguelike d'action intense et hautement rejouable ancré dans la mythologie grecque. Incarnez la Princesse immortelle, explorez un monde mythologique plus vaste et plus riche et terrassez le Titan du Temps dans une aventure dont le récit évolue en fonction de chacun de vos échecs et succès.

Replaced (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 14 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Une IA peut-elle devenir humaine ? Percez les sombres secrets de Phoenix Corp en incarnant R.E.A.C.H., une IA piégée dans un corps humain. Dans une Amérique alternative des années 1980, plongez dans un thriller cyberpunk sombre à travers ce jeu de plateforme cinématographique en 2,5D, mêlant exploration narrative et action fluide et dynamique.

The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 14 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

The Thaumaturge est un RPG narratif riche proposant des choix moralement ambigus et des combats au tour par tour. Dans une ville au bord du basculement, utilisez vos pouvoirs mystiques pour lire les émotions, dévoiler les motivations et commander des démons inspirés du folklore, tout en résistant aux tentations de votre propre orgueil.

The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 16 avril - Désormais disponible dans le Game Pass Standard, rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered modernise le jeu de l'année 2006 avec des visuels entièrement repensés et un gameplay amélioré. Explorez les vastes terres de Cyrodiil comme jamais auparavant et empêchez les forces d'Oblivion de plonger le monde dans le chaos.

EA Sports NHL 26 (Cloud et Xbox Series X|S) - 16 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Préparez-vous à entrer sur la glace et à jouer comme une superstar lorsque EA Sports NHL 26 rejoindra EA Play le 16 avril. Découvrez Ice-Q 2.0, alimenté par les données NHL Edge, un mode « Deviens Pro » revisité, ainsi que les saisons HUT (Hockey Ultimate Team). Les membres Game Pass Ultimate pourront également récupérer un Supercharge Bundle EA Play pour NHL 26 jusqu'au 16 mai et profiter d'une réduction de 10 % sur les achats numériques EA, incluse dans leur abonnement.

Call of Duty Modern Warfare (Cloud, console et PC) - 17 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

Call of Duty: Modern Warfare redéfinit cette série emblématique avec une campagne intense et réaliste inspirée des conflits contemporains, ainsi qu'un multijoueur immersif et des missions coopératives Special Ops. Avec un gameplay fluide et une mise en scène cinématographique, cet épisode propose une vision audacieuse de Modern Warfare.

Little Rocket Lab (Cloud, console et PC) - 21 avril - Désormais disponible dans le Game Pass Standard, rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Little Rocket Lab est un RPG cosy axé sur la construction de machines. Vous incarnez Morgan, un ingénieur en herbe, de retour à St. Ambroise pour aider à réaliser le rêve familial : construire une fusée. Aidez les habitants grâce à vos inventions, laissez parler votre créativité et devenez l'ingénieur ultime, cette fusée ne se construira pas toute seule !

Sopa Tale of the Stolen Potato (Cloud, console, appareils portables et PC) - 21 avril - Désormais disponible dans le Game Pass Standard, rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Miho entre dans le garde-manger pour chercher une pomme de terre pour sa grand-mère... et bascule dans un monde magique rempli de merveilles. Rencontrez des personnages hauts en couleur, explorez les profondeurs de l'Amérique du Sud et découvrez l'importance de ce que l'on transmet dans cette aventure narrative émouvante.

Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 21 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Par les créateurs de Vampire Survivors, Vampire Crawlers transforme l'intensité du genre en jeu de cartes roguelite au tour par tour. Créez des decks surpuissants, explorez des donjons familiers et déclenchez des combos dévastateurs. Prenez votre temps pour jouer tactiquement ou enchaînez les tours à toute vitesse : le résultat sera toujours précis !

Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 23 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Kiln est un jeu créatif unique mêlant création et destruction, où le plaisir consiste à façonner de magnifiques objets avant de les réduire en miettes. Créez vos poteries, invitez vos amis et affrontez-vous en ligne, où vos créations deviennent les avatars que vous envoyez au combat.

Les membres Game Pass Core peuvent se réjouir de l'arrivée de deux nouveaux jeux dans le catalogue le 8 avril.

Combattez aux côtés de vos amis contre les forces du Chaos et les Skavens dans Warhammer Vermintide 2 (Cloud et console), ou tentez de survivre dans un monde post-apocalyptique peuplé d'infectés frénétiques et d'autres survivants dans DayZ (PC).

Au cas où vous l'auriez manqué

Easy Delivery Co. (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 26 mars - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard et PC Game Pass

Easy Delivery Co. est un jeu de conduite relaxant aux secrets étranges. Détendez-vous, effectuez des livraisons et faites connaissance avec les mystérieux habitants de cette charmante ville de montagne, le tout pour un salaire bien inférieur au minimum légal.

Super Meat Boy 3D (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 31 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Le dernier épisode de cette série culte de jeux de plateforme indépendants arrive sur console et PC. Préparez-vous à mourir, encore et encore, en plongeant dans une nouvelle dimension avec Super Meat Boy 3D !

NBA 2K26 (Cloud, console, appareils portables et PC) - 3 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

Lancez NBA 2K26 avec le Xbox Game Pass pour entrer sur le terrain avec vos équipes NBA préférées et affronter vos amis dans le mode Play Now. Découvrez un tout nouveau scénario immersif dans Ma Carrière sur consoles nouvelle génération, gérez une équipe de stars dans MyTeam et gravissez les échelons dans The City.

Mises à jour et contenus additionnels

Dome Keeper (mise à jour multijoueur) (Cloud, console, appareils portables et PC) - 13 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

Découvrez le monde de Dome Keeper entre amis grâce à cette mise à jour multijoueur ! Défendez votre dôme en coopération jusqu'à quatre joueurs, ou affrontez-vous pour voir qui survivra le plus longtemps ou récoltera le plus de ressources.

Call of Duty: Black Ops 7 - Saison 03 - Disponible maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Repoussez vos limites avec de nouvelles cartes, modes et armes. Affrontez des conditions extrêmes sur Beacon, balayée par des vents glacials et dominée par d'immenses satellites, ou tentez votre chance dans les espaces confinés d'un sous-marin en mouvement dans Abyss. Côté Zombies, la nouvelle carte Ashwood mettra vos compétences à rude épreuve.

Avantages en jeu

Microsoft Bubble (PC) - Disponible maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core, PC Game Pass

Plongez dans une expérience d'arcade classique avec Microsoft Bubble. Alignez des tirs précis, cumulez les bonus et éliminez des obstacles coriaces pour vider le plateau avant d'épuiser vos coups. Mettez vos compétences à l'épreuve à travers une infinité de niveaux, relevez des défis et débloquez des succès, idéal pour une partie rapide ou pour viser les meilleurs scores.

World of Warships (PC) - 9 avril

Plongez dans des batailles navales palpitantes et constituez une armada de plus de 600 navires du début du XXe siècle, des destroyers furtifs aux gigantesques cuirassés. Personnalisez l'apparence de vos navires, adaptez leurs améliorations à votre style de jeu et partez au combat aux côtés d'autres joueurs ! Découvrez tous les avantages réservés aux joueurs ici.

Albion Online (Cloud et console) - 21 avril - Désormais disponible sur Cloud et console, rejoint le Game Pass Ultimate, le Game Pass Standard et le PC Game Pass

Albion Online est un MMORPG sandbox où chaque décision des joueurs façonne le monde. Explorez, récoltez, fabriquez et partez à la conquête de territoires tout en forgeant des alliances. Les membres Game Pass peuvent débloquer une apparence exclusive de Chevalier vert avec sa monture, 100 000 points de renommée, 3 jours de statut Premium et 3 000 charges d'emote de victoire.

Ils nous quittent 15 avril

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.