XBOX Game Pass : les ajouts de juillet 2026 dévoilés, accompagnés d'une grosse vague de départs

L'actualité n'est clairement pas à la fête du côté de XBOX en ce moment, mais cela n'empêche pas la firme de communiquer sur son site concernant les prochains arrivages du Game Pass.

Si Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 était déjà présent depuis son lancement l'an dernier à la même période, son prédécesseur était curieusement absent et va donc enfin être ajouté. À cela, les membres Premium vont enfin pouvoir plonger dans Gears of War: Reloaded. En dehors des productions de ses studios, il y aura une sortie day one et quelques titres variés à découvrir, mais rien de vraiment excitant malheureusement.

Après les retraits déjà fort nombreux en juin, la tendance va se poursuivre d'ici le 15 du mois avec cette fois 10 titres retirés du service, dont le troisième volet de la dernière trilogie Tomb Raider. À n'en pas douter, XBOX doit vouloir réaliser des économies en ne renouvelant pas certains contrats, mais ce n'est pas de cette manière que les joueurs auront envie de s'abonner...

Disponible dès aujourd'hui

Winds of Arcana: Ruination (Cloud, console, appareils portables et PC) - 6 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Découvrez les secrets d'un monde brisé en aidant Aryn à sauver ses camarades dans ce metroidvania action en 2,5D, riche en narration et entièrement doublé. Maniez une magie puissante, affrontez de terribles dangers et explorez d'anciens mystères tandis qu'Aryn découvre les forces qui façonnent son destin.

Bientôt disponibles

Gears of War: Reloaded (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 9 juillet - Désormais disponible dans le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Remastérisé sous Unreal Engine, Gears of War: Reloaded revisite le tout premier opus à succès de la saga, désormais entièrement optimisé pour les plateformes de dernière génération. Gears of War: Reloaded regroupe l'intégralité du contenu post-lancement du jeu original, dont un acte de campagne bonus, des cartes multijoueurs, ainsi que des personnages et des objets cosmétiques.

Tamashika (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 9 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Tamashika est un jeu de tir en couloir effréné au style arcade, axé sur la fluidité, la précision et la survie. Traversez des environnements en constante évolution, réagissez au quart de tour et restez pleinement concentré. Chaque partie repose sur le contrôle, le timing et la capacité à garder l'esprit focalisé sur un seul objectif. La concentration est la clé de votre survie.

Ascend to ZERO (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 13 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass. Chaque seconde est une arme... à condition d'être assez rapide pour vous en servir. Maîtrisez des pouvoirs capables de manipuler le temps, survivez à toutes les menaces et frayez-vous un chemin jusqu'au sommet dans Ascend to ZERO, un roguelike d'action se déroulant dans un monde dévasté.

PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 14 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Passez du statut d'amateur à celui de légende de la PBA dans la simulation de bowling la plus réaliste jamais créée, avec une physique avancée, une évolution réaliste des motifs d'huilage, des joueurs professionnels de la PBA sous licence, une progression de carrière approfondie et plusieurs modes de jeu compétitifs.

Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 15 juillet - Désormais disponible dans le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Désormais disponible sur le Cloud et les consoles ! Prenez les commandes du poste de contrôle d'une ville en plein effondrement. Passez les survivants au crible, gérez des ressources limitées et tenez les morts-vivants à distance. Chaque décision compte et une seule erreur pourrait laisser l'épidémie se propager au-delà de vos murs.

MAVRIX by Matt Jones (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 16 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Conçu par l'athlète professionnel Red Bull Matt Jones, MAVRIX est le monde ouvert multijoueur ultime pour les riders. Parcourez tous les terrains, mesurez-vous aux autres, affirmez votre style et bâtissez votre carrière. Êtes-vous prêts ?

FixForce (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 17 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Les humains ont disparu depuis longtemps, mais vous êtes toujours un robot avec un travail à accomplir. Démarrez votre fourgon utilitaire et débarquez sur le chantier, seul ou avec jusqu'à cinq amis, pour vous mettre au travail dans ce jeu de plateformes d'extraction en coopération. Trouvez des pièces détachées pour d'étranges balises et utilisez votre bras équipé d'une clé-perceuse pour assembler d'immenses structures à partir de ferraille et vous frayer un chemin.

Fogpiercer (PC) - 17 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Frayez-vous un chemin à travers le brouillard dans ce roguelike de science-fiction avec construction de deck, où un positionnement judicieux, des réactions en chaîne explosives et l'environnement lui-même peuvent faire la différence entre la vie et la mort.

The Planet Crafter (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 21 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Lancez-vous dans une expérience de terraformation relaxante, en solo ou en coop en ligne. Envoyé sur une planète hostile, vous n'avez qu'une mission : la rendre habitable pour l'humanité. Vous devrez survivre, collecter des ressources, construire votre base et fabriquer des machines pour réchauffer la planète, créer une atmosphère riche en oxygène et, à terme, transformer une planète entière grâce à la géo-ingénierie.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Cloud, console et PC) - 21 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Replongez dans les jeux de skateboard les plus emblématiques jamais réalisés. Retrouvez Tony Hawk's Pro Skater et Tony Hawk's Pro Skater 2 dans une collection épique entièrement recréée en HD à partir des jeux originaux. Tous les skateurs professionnels, les niveaux et les figures sont de retour, entièrement remastérisés, et ce n'est pas tout.

Mises à jour et contenus additionnels

Palworld 1.0 (sortie de la version complète) (Cloud, console et PC) - 10 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Préparez-vous à vivre une aventure épique ! Véritable phénomène indépendant ayant battu tous les records, Palworld arrive enfin en version complète, avec de nouveaux lieux à explorer et de nouveaux personnages à rencontrer. Combattez, construisez et survivez aux côtés de vos Pals dans ce jeu de survie et de crafting en monde ouvert.

Avantages en jeu

League of Legends - Nouveau champion : Locke, l'Exorciste cendré (PC) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential et PC Game Pass

Le tout nouveau champion de League of Legends est Locke, un assassin de la voie du milieu capable d'éliminer ses ennemis en un éclair et de transformer le moindre avantage en domination écrasante. Que le mal se tienne sur ses gardes : l'exorciste cendré approche. Incarnez-le dès maintenant grâce aux Avantages du XBOX Game Pass.

Wuthering Waves (XBOX Series X|S et PC) - 10 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Wuthering Waves est un RPG d'action en monde ouvert, riche en narration et offrant une grande liberté. Les membres du XBOX Game Pass peuvent se connecter après chaque mise à jour de version pour débloquer des récompenses spéciales en jeu, dont 2 Morphable Echo, 10 Premium Tuner et 30 000 Shell Credit. De plus, les membres recevront également, en guise de récompense unique, le sceau exclusif XBOX « Paths and Possibilities ».

Ils nous quittent 15 juillet

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.