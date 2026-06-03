XBOX Game Pass : les ajouts de juin 2026 dévoilés, un incontournable JRPG d'Atlus attire toute l'attention

Il y a eu quantité d'ajouts récemment dans le Game Pass et c'est sans surprise qu'avec la période des conférences et autres présentations de début juin, la cadence va se calmer. Trois sorties day one sont tout de même à relever pour les curieux, tandis que Persona 5 Royal fait office de gros morceau ayant de quoi occuper n'importe quel joueur un long moment.

Évidemment, nous ne sommes pas à l'abri d'autres annonces ce dimanche soir durant le XBOX Games Showcase 2026.

En termes de départs le 15, il y en aura cinq comme bien souvent, des pertes assez regrettables, celle de Jurassic World Evolution 2 s'expliquant évidemment par l'ajout récent du troisième épisode.

Bientôt disponibles

Herdling (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 4 juin - Désormais disponible dans le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Partez pour une grande expédition alpine accompagné d'un troupeau de créatures adorables. Gravissez les sentiers montagneux, affrontez des dangers inquiétants, surmontez des obstacles inattendus et percez le mystère qui vous attend au sommet dans ce jeu d'aventure à l'ambiance saisissante.

Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 4 juin - Désormais disponible dans le Game Pass Premium ; rejoint le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Par le créateur de Turbo Overkill, Total Chaos est un survival horror à la première personne regorgeant de mystères à résoudre et de monstres à tuer, à éviter… ou devant lesquels hurler. Dans ce monde étrange et oppressant, vous récupérerez des matériaux pour fabriquer des armes de fortune, puis affronterez des créatures terrifiantes en découvrant peu à peu un récit cauchemardesque.

Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 8 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass. Solarpunk est un jeu de survie se déroulant dans un monde technologiquement avancé, composé d'îles flottantes. En solo ou avec vos amis, construisez des bâtiments, cultivez de quoi vous nourrir, fabriquez des gadgets et embarquez à bord de votre dirigeable pour explorer des îles lointaines dans le ciel.

Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 8 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Devenez le champion incontesté dans le jeu de boxe le plus authentique à ce jour ! Avec ses visuels ultraréalistes, ses affrontements percutants et plus de boxeurs sous licence officielle que jamais, Undisputed vous offre un niveau de contrôle inédit pour maîtriser chaque centimètre du ring.

Persona 5 Royal (Cloud, Console et PC) - 9 juin - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Prenez la tête les Voleurs fantômes dans Persona 5 Royal, un RPG au tour par tour primé et élégant, mêlant exploration de donjons, personnalisation de l'équipe, combats stratégiques et fusion de Personas. Explorez Tokyo, tissez des liens, affrontez les Ombres et infiltrez l'esprit des corrompus pour les pousser à changer !

Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Beastro mêle simulation de vie cosy, deckbuilding et aventure façon théâtre de marionnettes. Faites équipe avec un dieu blessé et une bande de héros hauts en couleur : préparez-leur des repas magiques et façonnez leurs decks pour leur permettre de combattre les monstres voraces qui ravagent votre foyer. Empoignez votre cuillère et sauvez le monde !

Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

À l'assaut des égouts pour la gloire du Roi du Marais ! Balancez-vous, sautez, catapultez vos amis et mangez jusqu'à devenir une gigantesque Méga-Grenouille. Ce jeu coopératif mêlant plateformes, énigmes et extraction peut accueillir jusqu'à huit joueurs. Formez une escouade avec vos amis batraciens pour une aventure physique burlesque et délicieusement chaotique !

Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 11 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass. Starseeker est un nouveau jeu se déroulant dans l'univers d'Astroneer, axé sur la découverte, les expéditions en coopération et l'esprit d'équipe. À bord de l'ESS Starseeker, vous explorerez l'espace lointain et devrez coopérer avec tout l'équipage de la station spatiale pour accomplir des objectifs à l'échelle de planètes entières, dans de nombreux systèmes stellaires, grâce à des technologies de pointe.

Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 16 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass. Junkster est un jeu de plateforme d'action en 3D doté d'une mécanique de construction très réussie. UM-13, un petit robot de chantier plein de courage, s'est écrasé sur une dangereuse planète-décharge. Armé uniquement de sa fidèle clé de mécano, Um devra réparer son vaisseau et récupérer sa précieuse cargaison d'artefacts humains.

À ne pas manquer

Batman: Arkham Knight (PC et appareils portables) - 16 mai - Désormais disponible dans le PC Game Pass ; rejoint le Game Pass Ultimate et le Game Pass Premium

Désormais disponible sur PC via XBOX ! Dans Batman: Arkham Knight, final explosif de la célèbre saga Arkham, Batman doit faire face à la plus grande menace jamais portée contre la ville qu'il a juré de protéger. L'Épouvantail est de retour et rassemble les super-vilains de Gotham City contre le Chevalier Noir.

Escape the Backrooms (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 28 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Escape the Backrooms est une expérience d'horreur coopérative pour un à quatre joueurs, dans laquelle vous explorerez plus de 30 niveaux inquiétants inspirés de l'univers des creepypastas. Évitez des entités mortelles, frayez-vous un chemin dans ces espaces déroutants et misez sur le travail d'équipe comme sur le chat vocal pour survivre. Restez groupés, restez discrets et tentez de vous échapper... mais attention : votre survie n'est pas garantie.

Mises à jour et contenus additionnels

EA Sports UFC 6 : essai anticipé EA Play (Console) - à partir du 12 juin - Game Pass Ultimate

Le combat est entre vos mains. EA Sports UFC 6 arrive bientôt et EA Play vous permet d'être parmi les premiers à monter dans l'Octogone. Faites vos preuves grâce à un essai de 10 heures et, si vous décidez d'acheter le jeu, votre progression sera conservée. Les membres Game Pass peuvent également profiter de 10 % de réduction sur les achats numériques EA et obtenir des récompenses régulières.

Avantages en jeu

Tom Clancy's Rainbow Six Siege : ensemble Bushido de Blitz (Cloud, Console et PC) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Pendant une durée limitée, débloquez la skin Denko Sekka pour le bouclier tactique G52, l'équipement de tête Hoshi Kabuto et le pendentif Taiyou pour Blitz.

Ils nous quittent 15 juin

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.