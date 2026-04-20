Xbox Game Pass : les autres ajouts d'avril 2026 dévoilés, un arrivage famélique malgré des sorties day one

Des annonces bien maigres...





Cela ne fait même pas encore tout à fait deux semaines depuis la dernière fois que la branche gaming de Microsoft a fait le point sur le catalogue de son Game Pass. Étonnamment, c'est donc un lundi qui a été choisi pour dévoiler ce qui arrive fin avril et début mai. Il y a de quoi rester sur sa faim, comme en atteste le fait d'avoir remis des titres déjà annoncés la fois précédente sur l'infographie ci-dessous pour gonfler le tableau...

En effet, nous connaissions déjà tout de ce qui arrive jusqu'au 23, ce qui nous donne seulement six productions de plus prévues pour les deux semaines à venir. Sans surprise, Final Fantasy V sera de sortie en Pixel Remaster. Il y aura également trois lancements day one pour les intéressés, dont Aphelion, le prochain jeu de DON'T NOD.

La liste des ajouts au Game Pass du 21 avril au 5 mai





De plus, il y aura cette fois pas moins de 9 jeux qui vont être retirés le 30 du mois, dont Dragon Ball Xenoverse 2, un comble alors que la licence est sous le feu des projecteurs, notamment avec l'annonce de DRAGON BALL XENOVERSE 3...

Bientôt disponibles Little Rocket Lab (Cloud, Console et PC) - 21 avril - Désormais inclus avec le Game Pass Premium et également disponible avec le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass Little Rocket Lab est un RPG cosy centré sur la construction de machines. Vous incarnez Morgan, ingénieur en devenir, qui retourne à St. Ambroise pour aider à concrétiser le rêve familial : construire une fusée. Aidez les habitants grâce à vos inventions, laissez parler votre créativité et devenez un ingénieur hors pair ! Après tout, cette fusée ne se construira pas toute seule. Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console, Portable et PC) - 21 avril - Désormais inclus avec le Game Pass Premium et également disponible avec le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass Miho entre dans le garde-manger pour aller chercher une pomme de terre pour sa grand-mère et bascule dans un monde magique plein de merveilles. Faites la rencontre de personnages hauts en couleur, plongez au cœur de l'Amérique du Sud et découvrez l'importance de ce que l'on transmet dans cette aventure narrative émouvante et inoubliable. Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (Cloud, Xbox Series X|S, Portable et PC) - 21 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Par les créateurs de Vampire Survivors, Vampire Crawlers reprend les sensations du jeu original pour les transformer en une expérience rogue-lite au tour par tour, frénétique et axée sur les cartes, façon dungeon crawler. Composez des decks surpuissants, explorez des donjons familiers et déclenchez des combos dévastateurs. Prenez le temps de planifier ou enchaînez les tours à toute vitesse : le résultat restera toujours précis ! Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Portable et PC) - 23 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Kiln est un jeu qui célèbre la puissance et la créativité à travers la céramique, le plaisir de créer de belles œuvres... puis de les réduire en miettes. Façonnez vos créations, invitez vos amis et affrontez-vous dans des arènes en ligne, où les objets en céramique que vous sculptez deviennent vos avatars de combat. Aphelion (Cloud, Xbox Series X|S, Portable et PC) - 28 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Aphelion est une aventure de science-fiction à la troisième personne développée par DON'T NOD (Jusant, Lost Records: Bloom & Rage). Après un crash sur une planète gelée, l'astronaute Ariane doit traverser des environnements hostiles et des réalités instables pour sauver son partenaire blessé, Thomas. Vous contrôlez les deux personnages dans une histoire ancrée dans des bases scientifiques réelles, créée en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. Trepang2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 29 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass Devenez une véritable machine de guerre dans Trepang2 : un FPS ultra-violent et nerveux se déroulant dans un futur proche. Déchaînez le chaos, esquivez les balles et laissez derrière vous un sillage de destruction dans ce shooter aussi exigeant que frénétique. Heroes of Might & Magic: Olden Era (Game Preview) (PC) - 30 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Heroes of Might & Magic: Olden Era est la préquelle officielle qui revient aux origines de cette série culte de stratégie au tour par tour. Levez de puissantes armées et lancez des sorts dévastateurs pour triompher de vos ennemis, en solo comme en multijoueur. Sledding Game (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 30 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Sledding Game est un jeu multijoueur de sports d'hiver orienté détente, avec chat vocal de proximité. Dévalez les pentes, réalisez des figures improbables, construisez des rampes ou profitez simplement d'un moment entre amis. Personnalisez votre avatar animal, rejoignez des parties publiques ou privées et savourez des chutes ragdoll totalement chaotiques, en gardant un œil sur le yéti. TerraTech Legion (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 30 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Construisez le véhicule de combat ultime et déchaînez-vous contre des hordes de machines dans ce Bullet Heaven mêlé à un jeu de construction. Maîtrisez un système approfondi de création modulaire basé sur des blocs pour survivre face à une armée de robots contrôlés par une IA démente, en les percutant à pleine vitesse et en déclenchant des pluies de projectiles. Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 5 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Lorsque les cristaux qui maintiennent l'équilibre du monde sont menacés, le roi se précipite à leur secours... avant de disparaître mystérieusement. Un jeune homme et son Chocobo se retrouvent entraînés dans une aventure aux côtés de compagnons qui changeront leur destin, dans ce RPG classique incontournable. Ils nous quittent 30 avril Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait. Citizen Sleeper (Cloud, Console et PC)

Creatures of Ava (Cloud, Console et PC)

Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console et PC)

Endless Legend 2 (PC)

Goat Simulator (Cloud et Console)

Goat Simulator Remastered (Cloud, Console et PC)

Hunt: Showdown 1896 (Cloud, Console et PC)

NHL 24 (EA Play) (Cloud et Console)

Revenge of the Savage Planet (Cloud, Console et PC)

Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate au prix de 26,99 € pour un mois sur Amazon et à la Fnac.