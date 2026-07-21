XBOX Game Pass : les autres ajouts de juillet 2026 dévoilés, avec le retour du Master Chief

Les prochains ajouts au Game Pass viennent d'être dévoilés et sont déjà bien plus réjouissants que la fois dernière, surtout après la non-arrivée de Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 pour des raisons de licences encore non réglées. Pour les deux semaines à venir, la quantité ne sera peut-être pas au rendez-vous, contrairement à la nouveauté. En tête d'affiche, le remake Halo: Campaign Evolved a évidemment de quoi réjouir les abonnés Ultimate, qui pourront également compter sur deux autres sorties day one pour terminer le mois.

Nous avons également un début d'aperçu de ce qui arrive en août avec là encore une production qui attirera l'attention, puisqu'il s'agit du prochain jeu de Game Freak, les créateurs de Pokémon, à savoir Beast of Reincarnation. Notons également que deux titres non précédemment annoncés ont fait leur apparition récemment, dont le délirant Denshattack!.

Alors que les retraits étaient déjà nombreux la semaine dernière, la tendance va se poursuivre le 31 avec 8 nouveaux départs, dont l'excellent Celeste.

Disponible dès aujourd'hui

The Planet Crafter (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 21 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Lancez-vous dans une expérience de terraformation relaxante, en solo ou en coop en ligne. Envoyé sur une planète hostile, vous n'avez qu'une mission : la rendre habitable pour l'humanité. Vous devrez survivre, collecter des ressources, construire votre base et fabriquer des machines pour réchauffer la planète, créer une atmosphère riche en oxygène et, à terme, transformer une planète entière grâce à la géo-ingénierie.

Bientôt disponibles

Shift At Midnight (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 22 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass. Dans ce jeu d'horreur et d'enquête en coopération en ligne, vous devrez faire équipe avec deux autres joueurs et examiner vos clients au fil de services générés aléatoirement. Certains ne sont pas ce qu'ils semblent être... À la moindre erreur, vous devrez barricader les lieux, poser des pièges et vous cacher !

Hell is Us (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 23 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Préparez votre lame et fiez-vous à votre instinct. Pénétrez dans Hadea, un pays déchiré par la guerre civile et frappé par une calamité surnaturelle. Maîtrisez des combats au corps à corps brutaux, levez le voile sur un sombre mystère et explorez librement. Ici, pas question d'être pris par la main : le jeu mise sur une exploration sans balisage et une narration riche pour vous laisser tracer votre propre voie.

Halo: Campaign Evolved (Cloud, console, appareils portables et PC) - 28 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass. Halo: Campaign Evolved est un remake fidèle et modernisé de la campagne de Halo: Combat Evolved, entièrement reconstruit. Redécouvrez cette histoire légendaire avec des graphismes HD, des commandes améliorées, un mode coopération en ligne réunissant jusqu'à quatre joueurs, trois nouvelles missions ainsi qu'un arsenal enrichi de nouvelles armes, de véhicules et d'ennemis inédits.

Mistfall Hunter (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 30 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass. Mistfall Hunter est un ARPG d'extraction se déroulant dans un univers de dark fantasy. Combinez les compétences, les talents et l'équipement propres à chaque classe pour prendre part à des combats grisants ! Que vous partiez en équipe ou en solo, une chose est sûre : vous devrez vous frayer un chemin par la force pour revenir avec votre butin intact. Bonne chance, Gyldhunter.

Corsair Cove (PC) - 31 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Construisez un vaste repaire de pirates, constituez une flotte pour explorer les mers et affrontez la Couronne afin de préserver l'âge d'or de la piraterie dans ce jeu de construction et de gestion. De la gnôle aux pistolets à silex, des forbans aux flibustiers, vous devrez gérer des chaînes de production complexes et tenir d'une main ferme un équipage turbulent pour régner en maître.

Heretic + Hexen (Cloud, console, appareils portables et PC) - 4 août - Désormais disponible avec le Game Pass Premium ; rejoint également le Game Pass Ultimate et le PC Game Pass

Découvrez la version de référence de deux jeux de tir sombres, où armes et magie s'entremêlent, qui ont contribué à poser les bases du genre. Cette nouvelle édition enrichie permet aux fans de longue date comme aux nouveaux venus de découvrir Heretic + Hexen avec une accessibilité étendue, sur davantage de plateformes et dans plus de langues que jamais.

Beast of Reincarnation (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 4 août - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le XBOX Game Pass. Le tout nouveau titre de Game Freak, Beast of Reincarnation, est un RPG d'action mêlant combats en temps réel et mécaniques au tour par tour. Découvrez cette approche novatrice du RPG d'action aux côtés de votre fidèle compagnon, dans un Japon postapocalyptique aussi magnifique qu'impitoyable. Que trouveront Emma et Koo au terme de leur voyage ?

À ne pas manquer

Buckshot Roulette (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 8 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Buckshot Roulette revisite la tristement célèbre roulette russe sous la forme d'un jeu d'horreur en huis clos, avec un véritable fusil à pompe de calibre 12. Des cartouches réelles et à blanc sont chargées dans un ordre tenu secret. Visez et pressez la détente. Quatre participants entrent en jeu. Un seul en ressort. Tentez votre chance au péril de votre vie.

Denshattack! (Cloud, XBOX Series X|S et PC) - 15 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Enchaînez flips, figures et grinds aux commandes de votre train dans une aventure effrénée et complètement déjantée, au cœur d'un Japon dystopique haut en couleur. Surpassez les gangs rivaux, mettez à mal une mégacorporation aux activités douteuses et reprenez le contrôle des rails grâce à votre talent, votre vitesse et votre style.

Avantages en jeu

Zenless Zone Zero (PC) - Disponible le 29 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Rémielle, la Chasseuse du néant de première génération qui sommeillait depuis un siècle, entre en scène. Ses intentions sont-elles hostiles ou son arrivée représente-t-elle une occasion à saisir ? Sigrid, directrice adjointe du Département de la patrouille aérienne, fait également son apparition. Les lames et l'Éther s'entrecroisent tandis qu'un nouveau lien de confiance se tisse. Pour célébrer le deuxième anniversaire du jeu, choisissez un agent de rang S !

Ils nous quittent 31 juillet

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.